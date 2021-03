Giovedì 11 marzo, alle ore 21:25, andrà in onda su Rai 1 l'ultima puntata della Serie TV campione d'ascolto "Che Dio ci aiuti". In base alle trame degli ultimi due episodi, Nico e Ginevra saranno sempre più vicini ad unirsi in matrimonio, ma gli imprevisti non mancheranno e, fino alla fine, tutto sarà in dubbio. Inoltre, suor Costanza cercherà di capire quali sono i problemi che Carolina non ha intenzione di rendere noti a nessuno, mentre suor Angela penserà che Erasmo stia nascondendo qualcosa.

Trame Che Dio ci aiuti ultima puntata: Azzurra si sente una super suora

L'11 marzo andrà in onda sulla prima rete nazionale la decima e ultima puntata della soap tv "Che Dio ci aiuti" che, giunta alla sesta stagione, ha sempre mantenuto ottimi indici di ascolto.

In base alle trame del diciannovesimo episodio dal titolo "Il fine giustifica i mezzi", suor Angela, dopo aver ricordato che il padre sapeva tutto dell'esistenza di Erasmo e di avere con amarezza appurato che il padre è diventato amorevole al solo scopo di ricevere il rene, ragionerà se rivelare o meno tutto al ragazzo. Nico, invece, sarà indaffarato nell'organizzare il matrimonio con Ginevra, ma tutto lo stress accumulato lo porterà ad avere delle allucinazioni che avranno a che fare con Monica.

In tutto questo Carolina, inizierà ad avere dei comportamenti strani e tutto potrebbe avere a che fare, con il suo triste passato. Come è possibile vedere dal trailer, suor Costanza chiederà informazioni alla ragazza e la seguirà per scoprire cosa nasconde.

Inoltre Azzurra si sentirà una super suora e penserà di potersi occupare dei problemi di tutti.

Anticipazioni tv Che Dio ci aiuti 11 marzo: in Convento arriva Can

Secondo le anticipazioni televisive del ventesimo e ultimo episodio dal titolo "La notte più buia", Erasmo apprenderà tutta la verità su suo padre Primo. Con grande stupore di tutti, però il ragazzo non avrà nessuna reazione negativa.

Suor Angela, a questo punto, si convincerà del fatto che il fratello stia tramando qualcosa. La religiosa non si sbaglierà affatto, poiché Erasmo ha un piano che è desideroso di portare a termine.

Intanto, si avvicineranno sempre di più le nozze di Nico e Ginevra. Come si può evincere dal trailer di Rai 1, suor Angela inviterà l'avvocato a chiarire gli ultimi dubbi, prima che sia troppo tardi.

Fino alla fine il matrimonio sarà in dubbio, perché non mancheranno gli imprevisti e solo alla fine si vedrà se il loro amore sarà forte di tutto. Inoltre, Azzurra resterà piacevolmente colpita dal nuovo barista, interpretato da Can Yaman, e in una scena suor Costanza riprenderà la novizia.

Can Yaman guest star dell'ultima puntata

Nelle ultime settimane è stata annunciata a più riprese la presenza di Can Yaman accanto a suor Angela e finalmente gli spoiler ci hanno indicato che l'attore prenderà parte all'ultima puntata in onda l'11 marzo. Can, diventato famoso in Italia nella soap "Daydreamer", ricoprirà nel Convento degli Angeli il ruolo del barista. Il suo fisico non passerà inosservato agli occhi delle ragazze, in particolare a quelli della novizia Azzurra.

La ragazza farà di tutto per non vedere vacillare la sua fede.

Per chi non potrà seguire l'ultima puntata, ricordiamo che sarà possibile rivederla su Raiplay, la piattaforma online gratuita della tv di stato. Inoltre, sarà trasmessa in replica il sabato sera su Rai Premium, con orario di inizio fissato alle ore 21:20.