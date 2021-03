Grande attesa per la messa in onda della puntata finale di Che Dio ci aiuti 6, prevista per giovedì 11 marzo e dove i fan potranno ammirare anche l'affascinante attore turco Can Yaman, guest star dell'ultima puntata. Proprio sul divo di Daydreamer, la sceneggiatrice della Serie TV di Rai 1 ha ammesso che la sua presenza ha creato scompiglio sul set e non ha escluso che Yaman possa partecipare anche alla settima stagione. In attesa di conferme in merito, l'attore si sta preparando per il ruolo di Sandokan.

La sceneggiatrice di Che Dio ci aiuti su Can: 'Tutti si sono trovati bene con lui'

Sarà un piccolo cameo quello di Can Yaman nella puntata finale di Che Dio ci aiuti 6. Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda giovedì 11 marzo, si viene a sapere che l'attore turco interpreterà un barista che giungerà in convento portando scompiglio tra le ragazze.

In particolare il nuovo arrivato metterà in crisi Azzurra, la novizia interpretata da Francesca Chillemi. In attesa di scoprire cosa succederà nel Convento di suor Angela, la sceneggiatrice di Che Dio ci aiuti ha svelato cosa è successo sul set durante le riprese che hanno visto coinvolto Can Yaman. "Mi hanno detto tutti che si sono trovati molto bene con lui", ha dichiarato Silvia Leuzzi che ha aggiunto come l'attore abbia conquistato tutti sul set, anche il regista.

Can Yaman nel cast di Che Dio ci aiuti 7?

Silvia Leuzzi ha inoltre confidato come Can Yaman abbia creato scompiglio sul set, non solo nel cast femminile, ma anche tra i maschietti. Una sorta di competizione tra gli attori veterani e il nuovo arrivato che ha divertito moltissimo gli addetti ai lavori.

In particolare, la sceneggiatrice ha voluto sottolineare la gentilezza e la disponibilità mostrata da Yaman nel corso delle riprese e rispondendo ad alcune curiosità sulla settima stagione della serie TV, non ha escluso che Can Yaman, possa entrare a far parte del cast fisso di Che Dio ci aiuti 7. A tal riguardo, Leuzzi ha svelato: "Potrebbe essere anche un lancio per qualcosa di più", salvo poi aggiungere: "Non posso fare alcun tipo di spoiler".

Can Yaman sarà Sandokan

In vista della messa in onda dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, proprio sul profilo Twitter della serie tv di Rai 1, è stato pubblicato un video del backstage in cui Can Yaman si dice felice di essere in Italia e soprattutto sul set di Che Dio ci aiuti. La partecipazione come guest star nel finale di stagione, potrebbe essere per la star turca, un ulteriore lancio per la sua prossima avventura televisiva.

È infatti noto che, a breve, inizieranno le riprese di Sandokan dove Can Yaman rivestirà il ruolo del protagonista che fu di Kabir Bedi. Un remake prodotto da Luxe Vide per Rai 1.