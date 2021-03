Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 al 27 marzo rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Can e Sanem, dopo aver trascorso delle ore spensierate, torneranno dalla tenuta e scopriranno dell'irruzione della Polizia e dei guai in cui si trovano dopo la denuncia da parte di Cemal.

Spoiler DayDreamer puntate 22-27 marzo

Nel dettaglio, Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz verranno portati via dalla Polizia ma per fortuna ci penserà Bulut ad evitare il peggio e a farli scarcerare. L'uomo, infatti, si presenterà con abito elegante al cospetto del commissario di Polizia e dichiarerà di essere l'avvocato del gruppo di ragazzi che sono stati arrestati.

Bulut porterà con se anche tutta la documentazione necessaria che servirà a dimostrare la loro innocenza e, in questo modo, riuscirà ad ottenere la liberazione del gruppo.

Le anticipazioni di DayDreamer dal 22 al 27 marzo rivelano che intanto Can e Sanem torneranno dalla tenuta e verranno a sapere quanto è accaduto.

Sanem distrutta dopo aver scoperto la verità sulle creme

Un durissimo colpo soprattutto per la Aydin: la ragazza apparirà distrutta perché dopo aver messo tutta se stessa e il massimo impegno nella produzione della creme, adesso si vedrà costretta a dover mettere in soffitta il suo sogno. E, come se non bastasse, c'è anche il rischio che Cemal si appropri del marchio delle creme.

Così, Aziz e Mihriban si presenteranno a casa di Cemal e lo accuseranno di essere un ladro.

L'uomo, però, non avrà alcuna intenzione di farsi minacciare e così seguendo il consiglio che gli verrà dato da Yigit, deciderà di mandare tre dei suoi uomini alla tenuta e comincerà a minacciarli.

Nel caso in cui non decidessero di ritirare la denuncia, passerebbero dei guai seri. Per fortuna, l'intervento tempestivo di Can li metterà in fuga.

Spoiler DayDreamer 22-27 marzo: Emre accetta un nuovo lavoro

Occhi puntati anche su Emre: le trame delle prossime puntate di DayDreame rivelano che essendo rimasto senza lavoro, il fratello di Can decide di presentarsi in un autosalone per vendere la sua macchina, ma al tempo stesso ne approfitterà anche per proporsi al titolare come venditore. Il colloquio andrà bene e alla fine Emre verrà assunto, ottenendo così il posto di lavoro.

E poi ancora gli spoiler di DayDreamer fino al 27 marzo rivelano che Sanem deciderà di allontanarsi per un po' da Yigit e di sospendere anche la promozione del libro.

Intanto la creazione della nuova società andrà avanti, ma non mancheranno i problemi economici. Can si propone di aiutare i ragazzi ma Sanem si opporrà e proporrà al giovane Divit di diventare socio.