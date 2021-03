Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Can prenderà l'anello di Sanem di nascosto e la ragazza inizierà a cercarlo senza sosta. Il fotografo intanto fingerà di interessarsi alle ricerche dell'oggetto solo per avvicinarsi nuovamente alla scrittrice.

Intanto Emre non sarà felice del suo nuovo lavoro e così deciderà di licenziarsi e spingerà sua moglie a fare altrettanto. Poi il Divit proporrà a Leyla di aprire insieme un negozio di musica, vista la passione della donna.

Il fotografo sottrarrà l'anello di Aydin

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Can prenderà di nascosto l'anello di Sanem che inizierà una ricerca disperata dell'oggetto. La donna però allo stesso tempo avrà anche il tempo di pensare allo spot e deciderà che Deren potrebbe essere perfetta nel ruolo della regina Cleopatra. Proprio per questo motivo, la giovane proporrà il ruolo da protagonista alla sua collega e quest'ultima accetterà volentieri.

Nel mentre Huma e Mevkibe decideranno di rinnovare il loro look. Emre non sarà molto contento di questo nuovo lavoro e allo stesso tempo anche sua moglie Leyla sarà molto stressata in ambito lavorativo.

Can si avvicinerà alla scrittrice

Successivamente Yigit andrà alla tenuta nonostante Sanem abbia detto di stare lontano da lei.

L'editore però utilizzerà come scusa quella di dover andare da Bulut. Nel mentre Can approfitterà del fatto che starà lavorando a stretto contatto con la giovane protagonista per avvicinarsi a lei. Il fotografo fingerà di aiutare la donna nella ricerca dell'anello scomparso.

Intanto Aziz e Mihriban incontreranno Huma e Mevkibe che saranno in giro per i negozi a fare shopping.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Questo incontro non farà altro che scatenare l'ennesima lite tra l'attuale compagna del padre di Can ed Emre e l'ex moglie.

Emre proporrà a sua moglie di aprire un negozio di musica

Poco dopo Emre e Leyla saranno sempre più in crisi, nel mentre Deren inviterà Can e Sanem a recarsi in città per la scelta dei costumi che dovranno utilizzare per girare lo spot delle creme.

I due quindi viaggeranno in auto e durante questo viaggio, non mancheranno le sorprese. In particolare la protagonista svelerà a Divit della sua voce interiore.

Intanto Emre deciderà di licenziarsi e spingerà anche sua moglie a compiere la stessa scelta. Successivamente Divit scoprirà della passione della musica di Leyla e così la invoglierà ad aprire un'attività insieme inerente al campo musicale.