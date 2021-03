Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno: le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 15 al 19 marzo 2021 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate a Can Divit e Sanem Aydin, la cui relazione tormentata arriverà finalmente a un punto di svolta nel momento in cui si allontanerranno insieme in barca. Yigit invece tramerà ancora alle spalle della scrittrice e del fotografo, mentre Emre e Leyla prenderanno una decisione molto importante.

DayDreamer, anticipazioni puntate 15-19 marzo 2021: Can e Sanem fanno da babysitter

Nel dettaglio, le anticipazioni dei prossimi episodi di DayDreamer in onda fino al 19 marzo 2021, rivelano che Emre e Leyla inizieranno a pensare che è arrivato il momento di avere un figlio e di trovare una casa tutta per loro.

Nel frattempo Nihat e Mevkibe cadranno nello sconforto nel momento in cui sapranno che la loro primogenita e suo marito hanno deciso di lasciare la loro abitazione. Yigit invece chiederà di nuovo alla minore delle sorelle Aydin se vuole diventare sua moglie: tuttavia la fanciulla, grazie all'aiuto di Ceycey e Muzaffer, si prenderà ancora un po' di tempo per decidere se accettare la proposta di matrimonio. Successivamente Mihriban porterà la figlia di Cansu da Sanem e le chiederà di fargli da babysitter, con lo scopo di far rimanere la scrittrice e Can insieme.

Sanem si reca al molo da Can

Sanem e il maggiore dei fratelli Divit, fra salse piccanti e bebè, avranno un riavvicinamento. Le trame settimanali della serie televisiva turca di Canale 5, rivelano che Can in seguito avrà modo di parlare con l'investigatore privato, il quale sarà alla ricerca di prove contro Yigit.

Intanto Deren, Muzaffer, Ceycey, Aziz e Mihriban spieranno la scrittrice e il fotografo, poiché saranno sempre più determinati a farli riappacificare. Yigit invece penserà che il maggiore dei fratelli Divit stia per partire di nuovo, tanto che andrà a dare subito la notizia a Sanem. Quest'ultima, a questo punto, si recherà immediatamente sul molo da Can, il quale, in realtà, si starà allontanando da Istanbul solo per vendere la sua barca.

La fanciulla resterà poi "prigioniera" del suo amato.

Can e Sanem si allontanano con la barca

Occhi puntati ancora su Yigit: le anticipazioni delle puntate di DayDreamer in onda dal 15 al 19 marzo 2021 infatti rivelano che l'editore, a causa di Muzzafer, chiederà al marito della signora Ceren di denunciare per scarsa igiene gli ospiti della tenuta di Mihiriban.

Nel frattempo Emre e Leyla inviteranno Nihat, Mevkibe, Aziz e Mihriban per una lezione di tango dove saranno osservati a distanza da Huma. Bulut, a corto di creme, sarà dispiaciuto nel momento in cui saprà che Deren ha buttato quelle recuperate nel negozio di Ceren. A questo punto la direttrice creativa della Fikri Harika e il braccio destro della tenuta decideranno di produrre da soli la lozione per il viso, poiché Sanem sarà ancora insieme a Can sulla barca. La vicinanza forzata tra i due ex fidanzati farà molto bene a entrambi, soprattutto alla minore delle sorelle Aydin: quest'ultima infatti, dopo una battuta di pesca e un pranzo, chiederà scusa al primogenito dei Divit per aver cercato di cambiarlo quando ancora stavano insieme. Successivamente Sanem e Can decideranno di riconciliarsi con il loro passato, inconsapevoli che il marito di Ceren ha sporto denuncia contro la Fikri Harika per produzione e vendita di creme contraffatte.