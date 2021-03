Sono sempre ricche di sorprese le trame dello sceneggiato turco intitolato DayDreamer - le ali del sogno. Nell’episodio in programmazione su Canale 5 venerdì 19 marzo 2021, i due protagonisti principali Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) riusciranno finalmente a seppellire l’ascia di guerra. I due, quando si troveranno da soli sulla barca, si chiederanno scusa a vicenda, riconoscendo di aver commesso degli sbagli in passato.

Il fotografo e la scrittrice però - proprio adesso che sembrerà tornare il sereno tra loro- saranno ignari di un nuovo problema: il signor Cemal presenterà una denuncia contro la Fikri Harika a causa del perfido Yigit (Utku Ateş), deciso a farla pagare a Sanem per averlo rifiutato.

DayDreamer, spoiler del 19 marzo: Sanem e Can riconoscono di aver sbagliato in passato

Nella prima parte della 138^ puntata, che andrà in onda su Canale 5 venerdì 19 marzo 2021 sempre dalle ore 16:35 sino alle 17:10 circa, Sanem e Can si troveranno ancora insieme sulla barca: finalmente la scrittrice e il fotografo riusciranno a chiarire le loro incomprensioni. In un primo momento però la fanciulla tenterà di andarsene dallo yacht, anche se ben presto si mostrerà felice di stare da sola con il suo ex fidanzato. Entrambi ammetteranno i propri errori, visto che Sanem chiederà scusa a Can per aver cercato di farlo cambiare in passato pur sapendo che ama la libertà e viaggiare per il mondo poiché era spaventata dal timore di poterlo perdere. Inoltre la scrittrice confesserà a Can di sapere che non era stato lui a bruciare il suo diario un anno prima e di averlo capito quando l’ha visto entrare nel capanno in fiamme.

Anche Can si scuserà con Sanem per aver cercato di farla diventare simile a lui: sempre in tale circostanza il fotografo le dirà di averla pensata continuamente a seguito della fine della loro relazione sentimentale.

Sanem e Can fanno pace, Cemal accusa la Fikri Harika di vendere creme contraffatte

Sanem e Can si riconcilieranno, dando l’impressione di aver messo da parte il rancore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto alla tenuta di Mihriban, durante la loro assenza, accadrà qualcosa di inaspettato. In particolare Cemal, non appena Yigit gli dirà che i collaboratori della Fikri Harika hanno copiato la formula delle creme prodotte da sua moglie, sporgerà una denuncia in commissariato ai danni dell’agenzia.

Deren (Tuğçe Kumral), Bulut (Ahmet Olgun Sünear), Aziz (Ahmet Somers) e tutti gli altri soci faranno i conti con una grave accusa: quella di aver prodotto e aver messo in vendita dei prodotti contraffatti.