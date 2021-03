Prosegue l'appuntamento in prima visione con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata Serie TV turca con Can Yaman in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Le anticipazioni della puntata di lunedì 8 marzo 2021 annunciano che ci saranno un po' di colpi di scena per la coppia composta da Can e Sanem: i due, infatti, si ritroveranno a trascorrere una nuova notte assieme in seguito a un incidente. Yigit, invece, sarà in grande ansia per la situazione che si è venuta a creare.

Anticipazioni DayDreamer puntata 8 marzo 2021: Sanem colpisce Can

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer in onda nel pomeriggio di lunedì 8 marzo su Canale 5, rivelano che Sanem deciderà di fare una passeggiata nella foresta per poter raccogliere dei fiori.

A un certo punto, però, le sembrerà di aver visto un orso e così, senza pensarci su due volte, deciderà di colpirlo. In realtà, non si tratta di un orso, bensì del suo amato Can.

Il fotografo, quindi, verrà colpito alla testa dalla giovane Aydin che, nel momento in cui si renderà conto di quello che ha combinato, correrà subito da lui per accertarsi che stia bene e non sia successo nulla di grave.

Yigit preoccupato perché Sanem sta con Can

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer di lunedì 8 marzo 2021 rivelano che Sanem accudirà amorevolmente Can, facendo in modo che non gli manchi nulla.

Tale situazione, porterà i due a trascorrere la notte insieme all'interno della foresta.

Nel frattempo, Yigit apparirà fortemente preoccupato per quello che sta accadendo.

Il perfido e astuto editore, però, non sarà in ansia perché Sanem trascorrerà la notte all'interno della foresta, bensì perché al suo fianco c'è il fotografo.

Dato lo stato psicologico precario della dolce Aydin, Yigit teme che la vicinanza con Can possa irretirla e in qualche modo che il fotografo riesca a condizionarla.

Continuano a crescere gli ascolti di DayDreamer con Can Yaman nel daytime di Canale 5

Intanto, dal punto di vista degli ascolti, DayDreamer continua a essere uno dei prodotti di punta del palinsesto quotidiano di Canale 5.

Con una media di oltre due milioni di affezionati spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 18 e il 19%, la serie turca con Can Yaman riesce a superare anche lo share delle altre soap maggiormente blasonate di Canale 5, tra cui Beautiful e Una Vita, che quotidianamente viaggiano su una media compresa tra il 16 e il 17%.