Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno e gli spoiler delle prossime puntate in onda dall'8 al 12 marzo rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Sanem Aydin, la quale susciterà la preoccupazione dei suo genitori Nihat e Mevkibe Aydin. Can Divit invece riuscirà a smascherare Yigit, ma quest'ultimo ribalterà ancora una volta la situazione a suo favore.

Can smaschera Yigit: spoiler DayDreamer al 12 marzo

Nel dettaglio le anticipazioni delle puntate di DayDreamer, fino a venerdì 12 marzo 2021, rivelano che Can e Sanem trascorreranno la notte insieme nella foresta.

Nel frattempo Yigit sarà preoccupato della nuova vicinanza tra la minore delle sorelle Aydin e il primogenito dei Divit, in quanto avrà paura che la giovane possa essere influenzata dall'ex fidanzato a causa del suo stato psicologico fragile. Successivamente Can riuscirà finalmente a smascherare Yigit nel momento in cui lo indurrà ad ammettere che è stato lui a bruciare il diario di Sanem un anno fa. Tuttavia l'editore riceverà un messaggio da parte di Huma: quest'ultima avviserà il suo complice che suo figlio maggiore non può dimostrare la sua colpevolezza, in quanto nel suo vecchio rifugio non ci sono mai state telecamere di video sorveglianza. A questo punto Yigit, non essendo più obbligato a confessare i suoi complotti, ribalterà la situazione e chiederà a Sanem se vuole diventare sua moglie.

La minore degli Aydin resterà sconvolta e arrabbiata nel momento in cui il maggiore dei Divit si mostrerà disinteressato al fatto che l'editore vuole sposarla.

DayDreamer, anticipazioni 8-12 marzo: Can e Sanem provano a riavvicinarsi

Gli spoiler di DayDreamer dall'8 al 12 marzo rivelano che la scrittrice deciderà di prendersi un po' di tempo prima di decidere se convolare a nozze con Yigit.

In seguito Sanem e Can proveranno a riavvicinarsi, ma per loro non sarà per niente facile. Intanto alla tenuta si diffonderà la notizia della proposta di matrimonio dell'editore: in questa occasione gli amici più cari della minore degli Aydin e del primogenito dei Divit metteranno in atto un piano per farli riappacificare. Nel dettaglio a fare la prima mossa sarà Deren, che progetterà una campagna pubblicitaria incentrata sulle creme e i profumi di Sanem.

Nel frattempo anche Nihat e Mevkibe saranno preoccupati, poiché non sapranno se suggerire alla loro secondogenita di accettare la proposta matrimoniale di Yigit oppure perdonare Can. Infine Emre, dopo aver confidato a suo fratello di essere senza un lavoro, incoraggerà Leyla a prepararsi per svolgere la prima lezione di tango.