Non smette di appassionare i telespettatori di Canale 5 la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno. Nel corso degli episodi in onda sul piccolo schermo da lunedì 15 a venerdì 19 marzo, dalle ore 16:35 circa, si assisterà finalmente alla tanto attesa riconciliazione di Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman).

Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçelerc) invece, avendo coronato il loro sogno d’amore diventando marito e moglie, saranno pronti ad allargare la famiglia.

DayDreamer, spoiler al 19/03: Leyla ed Emre alla ricerca di una casa

Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dal 15 al 19 marzo dicono che Leyla ed Emre, dopo aver deciso di diventare genitori, si metteranno alla ricerca di un appartamento: la decisione della coppia farà cadere nella disperazione totale Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez).

Nel contempo Sanem si prenderà ancora del tempo per rispondere alla proposta di matrimonio inaspettata ricevuta da Yigit (Utku Ates), servendosi della complicità di CeyCey (Anil Celik) e Muzaffer (Cihan Ercan).

Intanto Mihriban (Sevinç Erbulak) chiederà a Sanem di occuparsi della figlia della sua amica Cansu: in realtà si tratterà di un piano attuato dalla donna e da Aziz (Ahmet Somers) per far riavvicinare la scrittrice e Can. Quest’ultimo, dopo aver passato del tempo con la sua ex fidanzata, ingaggerà un detective privato per indagare su Yigit. Nel frattempo Mihriban, Deren, CeyCey e Muzzaffer sempre più desiderosi di vedere tornare insieme Can e Sanem e per questo non li perderanno d’occhio.

Successivamente la scrittrice, non appena Yigit le dirà che il fotografo è intenzionato a partire di nuovo si recherà sulla barca dello stesso: Can chiarirà subito alla sua ex di essersi allontanato dal molo solo per vendere la sua imbarcazione.

Sanem e Can fanno pace, il signor Cemal denuncia la Fikri Harika

Intanto Bulut (Ahmet Olgun Sünear) e Deren (Tuğçe Kumral) approfitteranno dell’assenza di Sanem per produrre delle creme nuove. Yigit, invece, proporrà a Cemal di denunciare gli ospiti della tenuta di Mihriban.

Leyla ed Emre, invece, inviteranno Mihiriban, Aziz, Mevkibe e Nihat a seguire una lezione di tango senza accorgersi che Huma (İpek Tenolcay) gli ha seguiti.

Sanem, dopo aver pranzato sulla barca con Can, gli chiederà scusa per aver cercato di cambiarlo quando erano fidanzati: anche quest’ultimo ammetterà i propri errori. I due faranno pace, senza sospettare cosa starà acccadendo nella tenuta: purtroppo alla Fikri Harika ci sarà un grande caos per colpa del signor Cemal, che denuncerà l’agenzia con l’accusa di aver copiato la formula dei prodotti di sua moglie.