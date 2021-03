Per tutti i fan della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno potrebbero esserci delle importanti novità legate alla coppia di protagonisti composta da Can Yaman e Demet Ozdemir. I due, che stanno facendo sognare il pubblico italiano, potrebbero riunirsi di nuovo sul set di una nuova serie televisiva di cui a breve partiranno le riprese. Trattasi di Sandokan, la nuova fiction kolossal prodotta da Lux Vide che vedrà protagonista Can Yaman nelle vesti della "tigre di Mompracem". Un ruolo inedito e al tempo stesso importante per l'attore turco, che si appresta a conquistare il mondo intero con questo prodotto.

Dopo il successo di DayDreamer, la coppia Can-Sanem potrebbe 'tornare insieme' in tv

Le riprese di Sandokan sono previste a partire dal prossimo mese di maggio e si svolgeranno prettamente a Roma, dove ormai Can Yaman risiede stabilmente da un po' di tempo. La star di DayDreamer, infatti, ha deciso di trasferirsi nel nostro Paese per potersi dedicare nel migliore dei modi agli allenamenti in vista del primo ciak di questa attesissima serie.

Ma, il vero colpo di scena, è che Can potrebbe ritrovarsi a lavorare proprio con Demet Ozdemir, l'amatissima Sanem Aydin della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno.

A lanciare la clamorosa indiscrezione sul cast della nuova serie tv prodotta da Lux Vide, è stato il paparazzo Paolone, il quale ha fatto sapere che proprio a maggio, è previsto lo sbarco in Italia dell'attrice Demet Ozdemir.

Sandokan, nel cast potrebbe esserci anche Demet Ozdemir

Non si esclude, quindi, che sia stata scelta dalla produzione di Sandokan per rivestire un ruolo all'interno di questa serie televisiva che si appresta a conquistare non solo il pubblico italiano ma anche quello internazionale.

E, in tal caso, sarebbe una grande gioia per i numerosissimi fan italiani della coppia Can-Sanem di DayDreamer.

In tanti, infatti, hanno più volte chiesto ai due attori, sui loro canali social, di tornare a lavorare insieme, così da rivivere di nuovo quella magia che si era venuta a creare sul set di DayDreamer.

Un sogno che, questa volta, potrebbe diventare realtà e non si esclude che la bella Demet Ozdemir, potrebbe rivestire il ruolo di Marianna, la celebre fidanzata di Sandokan.

Gli allenamenti di Can Yaman per Sandokan

In attesa di scoprire come si evolverà tale trattativa, Can Yaman continua gli allenamenti serrati per Sandokan. Sui suoi canali social ha più volte pubblicato i video che attestano l'enorme fatica che sta facendo in questo periodo per prepararsi al meglio in vista di questo impegno.

A fare il tifo per Can, anche l'attore Kabir Bedi che, negli anni '70, è stato il primo Sandokan sul piccolo schermo. Kabir ha ammesso di essere convinto che Yaman saprà cavarsela nel migliore dei modi e gli ha augurato lo stesso successo che questa serie portò a lui un po' di anni fa.