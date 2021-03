Nella puntata di DayDreamer in onda giovedì 11 marzo su Canale 5, il team della Fikri Harika verrà a conoscenza della proposta di nozze che Yigit ha fatto a Sanem e tutti insieme cercheranno di trovare una soluzione per fare in modo che la ragazza non gli dica di sì. Intanto Mevkibe, nonostante tutto, dimostrerà ancora un grande affetto per Can.

Il team dell'agenzia viene a sapere della proposta di matrimonio di Yigit

Tra i membri dell'agenzia arriverà una notizia che sconvolgerà un po' tutti: Yigit ha fatto la proposta di matrimonio a Sanem. Tutti temeranno il peggio, ovvero che la ragazza in un impeto di fragilità possa realmente accettare di diventare la moglie del perfido editore, così Deren si precipiterà a riferire tutto ad Aziz e Mihriban.

Nessuno dei due penserà a una probabile risposta positiva della ragazza, ma un dubbio sempre permane: infatti Sanem ha affermato "che ci penserà".

Ai tre non resterà che mettere su un piano per far sì che ciò non accada, così Mihriban proporrà di costringerli a rimanere da soli, in questo modo avranno l'opportunità di dirsi tutto quello che fino a ora non hanno esternato.

Gli Aydin credono che Can abbia fatto la proposta a Sanem

Intanto Can e Sanem proveranno ad avvicinarsi sempre di più e avranno modo di "buttarsi addosso" tutto il dolore affrontato dopo l'incendio del diario e l'improvvisa partenza di Can a causa di Yigit e il suo rendersi irreperibile per ben un anno.

Sanem, però, avrà anche altre cose difficili da risolvere. Infatti i genitori l'affronteranno in merito alla presunta proposta di nozze di Can.

In realtà loro non sanno che è stato Yigit a chiederla in moglie, in quanto la solita Melahat gli ha riportato un gossip sbagliato, dopo aver sentito una conversazione di Emre e Leyla con i rispettivi fratello e sorella. La ragazza gli spiegherà che in realtà è stato Yigit a chiederla in sposa e che la sua risposta sarà sicuramente di no.

Dopo tale notizia, qualcosa cambierà in Mevkibe.

Sa che Can non si è comportato bene con sua figlia, ma nonostante tutto continuerà a volergli un gran bene, considerandolo addirittura come un figlio. Nihat non sarà dello stesso parere, anzi, non sarà per niente disposto a perdonare Can.

Mevkibe vuole ancora bene a Can

Sanem dovrà affrontare anche un problema a livello professionale. Infatti la sua cliente Ceren, che settimanalmente acquista ben 20 confezioni di creme, in realtà le rivende a suo nome e a prezzo spropositato.

Così, dopo il recupero delle creme invendute da parte di Deren, quest'ultima e Bulut proporranno a Sanem di brevettare la sua ricetta.

La ragazza accetterà la proposta, soprattutto quando verrà a conoscenza che nel progetto è coinvolto anche Can. In questo modo il fotografo, forse, potrebbe decidere di non andarsene via di nuovo.