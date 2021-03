Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda giovedì 4 marzo Can e Sanem riusciranno a ritrovare il piccolo Caner. Il fotografo, dal canto suo, fingerà di aver intrapreso per sbaglio la stessa strada di Aydin pur di seguirla. I due saranno costretti a trascorrere molto tempo insieme, ma questo non basterà a farli riavvicinare.

La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:45 circa su Canale 5 e mercoledì 3 marzo in prima serata.

DayDreamer, trama del 4 marzo: Sanem e i suoi amici si mettono alla ricerca di Caner

Nelle puntate precedenti, i protagonisti di DayDreamer hanno ricevuto la notizia della scomparsa di Caner, un bambino che vive in un villaggio che si trova nei pressi dell'abitazione di Sanem.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 4 marzo Aydin e i suoi amici si divideranno per andare alla ricerca del ragazzino. Durante la sua ispezione nel bosco, Deren inciamperà e finirà per farsi male al ginocchio, mentre Sanem deciderà di cercare il bambino da sola pur di non lasciarsi aiutare da Can. Nonostante la giovane sia ferma nella sua decisione di non voler fare squadra con il suo ex fidanzato, il fotografo percorrerà comunque la sua stessa strada.

DayDreamer, anticipazioni 4 marzo: Can e Sanem continuano a mantenere le distanze

Durante le ricerche per ritrovare il giovane Caner, Can deciderà di seguire Sanem durante le ricerche e fingerà di aver intrapreso per errore la sua stessa strada. A quel punto, i due giovani saranno costretti a trascorrere del tempo insieme e, nonostante i suoi sentimenti saranno sempre più forti, Sanem eviterà ogni contatto con il fotografo.

In seguito alle loro ricerche nel bosco, Divit e Aydin riusciranno a ritrovare il piccolo Caner e lo condurranno da sua madre nel villaggio. Nonostante la loro conquista, Can e Sanem continueranno a mantenere le distanze.

DayDreamer, trama prossime puntate: Can sarà vittima di un incidente e perderà la memoria

Stando alle anticipazioni, nelle puntate che andranno in onda durante il mese di marzo Can e Sanem vivranno una brutta esperienza che potrebbe ostacolare la loro storia d'amore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I due saranno decisi a lasciarsi il passato e le loro famiglie alle spalle e avranno intenzione di partire insieme, ma un brutto evento li porterà a cambiare totalmente i loro piani. La coppia, infatti, sarà vittima di un incidente stradale e questo comporterà delle dure conseguenze. Can, dal suo canto, finirà in coma e quando si risveglierà scoprirà di aver perso la memoria, mentre Sanem farà di tutto per risolvere le cose e permettere al suo fidanzato di ricordarsi della loro storia d'amore.