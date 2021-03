Stando alle anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda dal 29 marzo al 3 aprile Can nasconderà l'anello che ha regalato in passato a Sanem. La giovane cercherà l'oggetto ossessivamente, mentre Emre deciderà di licenziarsi. Deren, dal suo canto, diventerà la protagonista del nuovo spot pubblicitario ideato dalla Fikri Harika.

DayDreamer, trama al 3 aprile: Can ruba la collana di Sanem

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Can approfitterà del fatto che Sanem si addormenterà per prenderle l'anello.

La giovane, appena si renderà conto di aver perso l'oggetto, lo cercherà in maniera ossessiva, scatenando l'insofferenza dei suoi amici e colleghi.

Una volta che i ragazzi riusciranno a trovare il logo per le creme create da Sanem, la squadra metterà in piedi uno spot pubblicitario. Aydin e i suoi amici, a tal proposito, avranno l'idea di assumere Deren come attrice e dovrà interpretare il ruolo di Cleopatra. Pur di tranquillizzare la sua amica Sanem, la donna accetterà la proposta.

DayDreamer, anticipazioni al 3 aprile: Mihriban è gelosa di Huma

Huma e Mevkibe, intanto, decidono di dedicarsi maggiormente alla cura del loro aspetto. Emre, dal suo canto, sarà impegnato nel suo nuovo lavoro, che però non lo soddisferà del tutto. Sanem, intanto, non smetterà di cercare la sua collana a cui era appeso l'anello regalato in passato da Can.

Dopo essere stato rifiutato da Aydin, Yigit non mollerà la presa e continuerà a frequentare la casa della giovane, fingendo di dover incontrare Bulut. Can, dal suo canto, cercherà di capire come si comporterà Sanem di fronte alla perdita della collana. Mihriban e Aziz, nel frattempo, saranno impegnati a fare shopping e da lontano vedranno Huma e Mevkibe.

A quel punto, la compagna del signor Divit avrà una crisi di gelosia poiché sarà convinta che il suo compagno provi ancora qualcosa per la sua ex moglie.

DayDreamer, puntate fino al 3/04: Emre si licenzia

Emre e Leyla, intanto, avranno un rapporto sempre più teso, mentre Deren tenterà di far riavvicinare Can e Sanem chiedendogli di andare insieme in città per scegliere gli abiti per lo spot pubblicitario.

Durante il tragitto, Aydin avrà una conversazione con la voce che spesso sente nella sua testa e lo confesserà a Divit. Can, dal suo canto, sarà d'accordo nell'affidare a Deren la parte della protagonista nel nuovo spot.

Emre, nel frattempo, non sarà soddisfatto del suo lavoro e deciderà di licenziarsi. L'uomo, infatti, consiglierà a sua moglie di fare altrettanto e di aprire insieme una nuova attività a sfondo musicale.