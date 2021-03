Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la fortunata soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno il cui titolo originale è Erkenci Kus. Nel corso della puntata che verrà trasmessa il 12 marzo 2021 sempre nella fascia pomeridiana, Deren Keskin (Tugce Kumral) attuerà un piano nel tentativo di assistere ad un ritorno di fiamma tra Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman).

L’obiettivo dell’ex direttrice creativa della Fikri Harika sarà quello di far lavorare insieme la scrittrice e il fotografo: per riuscire nel suo intento la donna progetterà una campagna pubblicitaria che avrà bisogno del talento dei due ex fidanzati.

DayDreamer, anticipazioni del 12 marzo: Deren convince Sanem a creare una campagna pubblicitaria

Dagli spoiler della seconda parte del 135esimo episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 12 marzo 2021 dalle ore 16:45 sino alle 17:10 circa e prima della trasmissione Pomeriggio 5 non mancheranno colpi di scena. Per iniziare Mihriban (Sevinç Erbulak), Aziz (Ahmet Somers), Muzaffer (Cihan Ercan), CeyCey (Anil Celik) e Deren non perderanno tempo per unire le loro forze quando verranno a sapere che Yigit (Utku Ateş) ha chiesto la mano di Sanem.

La prima ad agire attuando un piano per non far allontanare la scrittrice da Can sarà Deren, ovviamente servendosi della complicità dell’intera squadra dell’agenzia per riuscire a creare l’atmosfera giusta.

L’ex direttrice creativa della Fikri Harika si metterà subito all’opera per recuperare terreno convincendo Sanem a commercializzare le sue creme creando una campagna pubblicitaria. La sorella di Leyla accetterà subito la proposta dell’amica, non appena saprà che anche il fotografo collaborerà nel nuovo progetto.

Can annusa le creme e i profumi creati da Sanem, Emre incoraggia Leyla

Durante una riunione che si terrà nella tenuta di Sanem, il fotografo perderà completamente la testa nell’annusare le creme e i profumi creati dalla sua ex. Senza ombra di dubbio Can si ricorderà dei momenti di felicità vissuti al fianco della talentuosa scrittrice prima della rottura avvenuta un anno fa: per la precisione la mente del fotografo andrà a quel famoso bacio che si scambiarono la prima volta lui e Sanem in teatro.

Nel contempo Emre (Birand Tunca) dopo aver fatto sapere al fratello di essere disoccupato ormai da tempo lascerà il negozio dei suoceri Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Özlem Tokaslan) per mettersi alla ricerca di un mestiere più adatto a lui. Infine il secondogenito di Aziz incoraggerà la moglie Leyla (Öznur Serçeler) a prepararsi al meglio per la sua prima lezione di tango.