Nella puntata di DayDreamer di martedì 16 marzo, in onda come di consuetudine alle 16:35 su Canale 5, gli amici di Can e Sanem attueranno un altro piano per fare in modo che i due possano rimanere da soli e l'idea arriverà proprio da Mihriban. La donna, infatti, chiederà a Sanem di fare da babysitter a una bambina e con una scusa chiederà a Can di raggiungerla. Il progetto "romantico" avrà i risultati sperati?

Sanem e Can fanno da babysitter, mentre vengono spiati da una telecamera

Aziz e Mihriban voglio far tornare insieme Can e Sanem, così metteranno su un piano. Per far sì che rimangano da soli, la donna chiederà alla giovane Aydin di badare per tutta la notte alla figlia di Cansu, l'infermiera che vive accanto alla loro tenuta.

Le chiederà anche se può installare una telecamera, per fare in modo che la mamma possa controllare la situazione. In realtà la telecamera servirà per qualcos'altro, ovvero spiare Sanem e Can.

Infatti per lo "spionaggio" si riuniranno insieme con Mihriban e Aziz anche Deren, CeyCey e Muzaffer. Successivamente con una scusa manderanno Can da Sanem: Mihriban, infatti, fingerà di dover urgentemente contattare la ragazza, ma di essere impossibilitata a farlo. Fatto questo "favore", il ragazzo deciderà di restare per aiutare la giovane Aydin.

Can avrà modo di apprendere tante novità sulla ragazza, come l'essere diventata una brava cuoca grazie a uno strano scherzo del destino: infatti lavorando come editor al libro di Polen, e soprattutto grazie alla sua memoria fotografica, è riuscita a memorizzare i procedimenti di un sacco di ricette.

Sanem si convincerà che Can è ancora affascinato da lei

I due parleranno anche della proposta di matrimonio di Yigit e Sanem, convinta che il fotografo non sia più interessato a lei, si vendicherà: preparerà la salsa per i sarma, mettendoci al suo interno una grossa dose di pepe. Quando, però, capirà che Can è ancora affascinato da lei, si pentirà di ciò che ha fatto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Questo gesto, tuttavia, servirà a sbloccare un ricordo, ovvero quando Sanem (per amore) aveva preparato a Can delle kofte crude piene di peperoncino e gliele aveva portate a casa per la festa di compleanno di Polen, ovvero lo stesso giorno in cui la giovane Aydin aveva scoperto che Can era il suo Albatros.

Aziz, Mihriban, Deren, CeyCey e Muzaffer saranno commossi nel vedere che tra Can e Sanem, piano piano, si starà instaurando l'alchimia di una volta, infatti i due avranno anche la giusta chimica nel badare alla piccola.

La missione sarà ormai compiuta e quando capiranno che il loro lavoro ha dato i suoi frutti, decideranno di lasciarli da soli e di non spiarli più attraverso la webcam.