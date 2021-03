Nella puntata di DayDreamer di mercoledì 31 marzo, il team della Fikri Harika raggiungerà due obiettivi molto importanti, infatti sceglierà il nome da assegnare alla linea di creme di Sanem e la protagonista dello spot pubblicitario. Quest'ultima verrà scelta proprio grazie a Deren e al piccolo furto di cui è stata vittima a causa di Haydut, il cane della tenuta.

La Fikri Harika sceglie il nome da assegnare alla linea di cosmesi di Sanem

Mentre Sanem penserà ancora a dover può aver perso la collana, il team della Fikri Harika si riunirà per decidere il nome da attribuire alla sua linea di creme.

La ragazza avrà l'opportunità di esaminare le varie proposte, ma non ce ne sarà una di suo gradimento. L'unico a non aver proposto nulla sarà Can, che indicherà come denominazione ideale proprio "Sanem".

La ragazza, invece, vorrebbe che si chiamasse "Can", visto che il fotografo ha contribuito alla nascita dell'azienda con una lauta somma di denaro, ma lui le dirà che "in Sanem c'è anche un po' di Can", così si arriverà alla conclusione definitiva: le linea di cosmesi della giovane Aydin prenderà il suo nome.

Deren vittima del 'furto' di Haydut

Proprio durante la riunione, Deren sarà vittima di un piccolo furto. Haydut, un cane adottato dal rifugio e che vive nella tenuta di Sanem, è solito rubare degli oggetti a tutti. Lo fa come difesa, in quanto teme che un giorno possa essere di nuovo abbandonato.

Tra i vari oggetti ruberà anche la pochette di Deren, che lo inseguirà arrabbiata per riprendersela. Haydut, però, abbandonerà la sua pochette in una strada molto fangosa e la donna non potrà far altro che addentrarsi per recuperarla e ovviamente si ricoprirà di fango.

Nel mentre alla tenuta butteranno giù delle idee per il primo spot pubblicitario delle creme.

Sanem vorrebbe come protagonista una donna forte, bella, una vera eroina. Proprio in quell'istante rientrerà anche Deren, furiosa e tutta ricoperta di fango. Tra le risate varie Bulut la chiamerà "Cleopatra", visto che la regina egizia era solita farsi i bagni di fango.

Sanem vuole 'Cleopatra' come eroina di riferimento per il suo spot

Quella definizione farà nascere un'idea in Sanem: deve essere Cleopatra l'eroina femminile protagonista dello spot.

La ragazza, inoltre, vorrà proprio Deren come star dello spot e anche Can sarà d'accordo. In più sarebbe l'ideale anche economicamente, visto che non predispongono di un budget adeguato.

Deren, però, non vorrà farlo, in quanto ha paura di stare davanti alla telecamera. Per lei sarebbe decisamente più comodo se venisse scelta un'altra donna, ma il team dell'agenzia avrà le idee molto chiare e Can le suggerirà di non dire subito di no e di rifletterci un po' su.