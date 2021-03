Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 marzo Can riuscirà a far confessare Yigit di aver dato fuoco al libro di Sanem. L'editore, nel frattempo, chiederà la mano di Aydin e la giovane si prenderà del tempo per pensarci. Deren e gli amici di Sanem, intanto, escogiteranno un piano per far riavvicinare di nuovo la giovane a Can.

DayDreamer, spoiler al 12 marzo: Can smaschera Yigit

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Sanem colpirà per sbaglio Can dopo averlo scambiato per un orso.

Yigit, intanto, sarà molto preoccupato di lasciare Aydin da sola con il fotografo. L'editore, infatti, avrà paura che la loro vicinanza possa portarli a tornare insieme. Can, dal suo canto, riuscirà a far confessare a Yigit di aver dato fuoco al libro di Sanem. Il fotografo, inoltre, cercherà di costringere l'editore a raccontare tutta la verità ad Aydin, la quale è ancora convinta che sia stato Divit a distruggerle il diario.

DayDreamer, anticipazioni al 12/03:Yigit fa una proposta di matrimonio a Sanem

Huma, nel frattempo, avviserà Yigit che Can non è in possesso di alcun filmato che lo incastrerebbe riguardo la questione del diario di Sanem. A quel punto, l'editore approfitterà della situazione e chiederà alla giovane Aydin di sposarlo. Sanem sarà molto arrabbiata con Can, il quale non ha fatto nulla per evitare la proposta di Yigit nei suoi confronti e si convincerà che a Divit non importi più nulla di lei.

La giovane, inoltre, non si sentirà ancora pronta a dare una risposta all'editore e si prenderà del tempo per pensarci. A quel punto, Can prenderà male questa decisione, mentre Yigit inizierà a sperare che le cose tra lui e la scrittrice possano migliorare.

DayDreamer, puntate fino al 12/03: Deren tenta di far riavvicinare Can e Sanem

Nelle prossime puntate, tutti verranno a conoscenza della proposta di matrimonio dell'editore nei confronti di Sanem.

A quel punto, gli amici della giovane proveranno a farla ragionare e a farle ricordare la sua storia d'amore con Can. Mevkibe e Nihat, dal loro canto, saranno molto preoccupati e non saranno convinti che Yigit possa essere la persona giusta per Sanem e si aggiungeranno agli altri per ostacolare le nozze. Deren, nel frattempo, metterà in piedi un piano per far lavorare Can e Aydin a stretto contatto.

La donna, infatti, organizzerà una campagna pubblicitaria servendosi di entrambi. Emre, intanto, deciderà di confidare a suo fratello le sue condizioni lavorative. Il minore dei Divit, peraltro, incoraggerà Leyla affinché segua le sue aspirazioni.