Continua ad occupare i pomeriggi di Canale 5 la popolare serie televisiva di origini turche intitolata DayDreamer - Le ali del sogno, ed entrata nei cuori di milioni di fan italiani dalla scorsa estate sin dal primo debutto. Nell’episodio che andrà in onda il 15 marzo 2021 a partire dalle ore 16:45 fino alle 17:10 circa, Yigit (Utku Ateş) spiazzerà nuovamente Sanem Aydin (Demet Özdemir) ribadendole di volerla sposare.

Dalle anticipazioni si evince che la talentuosa scrittrice non riuscirà a dare nessuna risposta all’editore a causa dei suoi soci di lavoro e amici Muzaffer (Cihan Ercan) e CeyCey (Anil Celik), sempre più desiderosi di vederla di nuovo tra le braccia del suo ex fidanzato Can Divit (Can Yaman).

DayDreamer, spoiler del 15 marzo: Yigit ribadisce a Sanem di volerla sposare

Nel corso della puntata che farà compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset lunedì 15 marzo 2021, Yigit continuerà a non mollare la presa su Sanem pur sapendo che Can ha tutte le carte in regola per riconquistarla. In particolare l’editore preparerà un’atmosfera romantica per fare una nuova proposta di matrimonio alla donna che ama. Sanem quando arriverà sul posto e vedrà dei fiori, delle candele e il mare come sfondo rimarrà parecchio sconvolta, soprattutto nell’istante in cui l’editore le chiederà ancora una volta la mano mostrandole anche un anello.

La scrittrice sembrerà essere in procinto di rifiutare il suo datore di lavoro dicendogli che dovranno parlare: ad interrompere la conversazione, di proposito, saranno Muzaffer e CeyCey con il loro arrivo, ostacolando così il piano attuato da Yigit per far allontanare Sanem in modo definitivo dal suo rivale Can.

Emre dice a Leyla di voler diventare padre, Mevkibe e Nihat rimangono delusi

Nel contempo Emre (Birand Tunca), dopo aver deciso di non aiutare più i suoceri Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) nel negozio di famiglia, non perderà la speranza di riuscire a trovare un nuovo lavoro. Inoltre il fratello di Can sorprenderà la moglie Leyla (Öznur Serçeler) dicendole di voler avere un bambino e andare a vivere in un’altra casa per conto loro: ovviamente quest’ultima accetterà le richieste del suo amato.

Non appena i novelli sposi comunicheranno la decisione di voler traslocare, inizialmente, i coniugi Aydin non nasconderanno la loro delusione. A confortare Mevkibe e il marito saranno proprio il genero Emre e la primogenita Leyla promettendogli che non si allontaneranno troppo da loro. Infine quest’ultima, insieme al suo amato darà la possibilità ai propri genitori di seguire una lezione di tango.