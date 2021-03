Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem si troverà davanti a un bivio: perseguire con il suo piano di conquista nei confronti di Can o arrendersi? Ovviamente sarà un po' stanca e amareggiata, soprattutto per il fatto che il fotografo ha ammesso di non sentirla più nel suo cuore. La ragazza, però, non sarà al corrente che Can, in realtà, starà facendo di tutto per ricordare la loro storia d'amore.

Il medico consiglia a Can di seguire un percorso con uno psicologo

Can dovrà continuare a fare i conti con le conseguenze dovute al suo incidente in auto con Sanem. Dopo una visita con un medico specialista, al ragazzo verrà raccomandato di seguire un percorso con uno psicologo, in quanto potrebbe non riuscire a riacquisire da solo la memoria perduta.

Secondo il medico Can potrebbe far fatica a recuperare tutti i ricordi perduti, in quanto nel suo passato potrebbe esserci qualche vicenda che vorrebbe dimenticare. Il fotografo penserà un po' a ciò che gli è stato riferito dopo che è uscito da coma e subito gli verrà in mente quando Sanem gli ha raccontato del periodo che ha trascorso nella clinica psichiatrica, dopo che il fotografo aveva deciso di lasciarla, abbandonando di fatto Istanbul. Così Can cercherà di farsi forza, andrà da Emre e gli chiederà tutto ciò che riguarda il ricovero in clinica di Sanem. Il fratello, però, lo invoglierà anche a leggere il romanzo della ragazza, li potrà trovare numerose risposte alle sue domande.

Sanem e il confronto con Leyla

Sanem, invece, sarà affranta a causa del "non rapporto" che ha con Can.

Sarà dispiaciuta del fatto che il ragazzo non la senta nel suo cuore e dentro di lei avrà paura che prima o poi possa nuovamente andarsene via. Intanto deciderà di trascorrere un po' di tempo a casa dei suoi genitori e proprio qui avrà un confronto con Leyla, in cui la informerà che Can, in realtà, è dispiaciuto del fatto che la giovane Aydin sia finita in ospedale a causa sua.

Per Leyla Sanem dovrebbe solo fare una cosa: mettere meno pressione a Can e dargli il tempo necessario affinché possa ricordare la parte di vita che ha dimenticato, in fondo lui ce la sta mettendo tutta. La giovane Aydin, però, non sarà tanto d'accordo con la sorella, arrivando a dirle che anche lei, con le sue parole, sta proteggendo Can. Sanem si mostrerà stanca del tempo che passa e della situazione con il suo ex che non migliora e non saprà cosa fare.

Can mette su un piano con la complicità di Deren

Intanto il fotografo seguirà il consiglio che gli è stato dato dal fratello e concluderà la lettura del romanzo di Sanem. Alla fine deciderà di telefonare a Deren e le chiederà se può aiutarlo a mettere su un piano, ma di tutto questo non dovrà assolutamente informare Leyla, Emre e ovviamente Sanem. Che cosa avrà in mente Can?