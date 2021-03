Nelle prossime puntate di DayDreamer Sanem dovrà fare i conti con la dura realtà dei fatti: Can non sente più niente per lei. Sarà la fine per sempre del loro amore?

Leyla ed Emre interrompono 'l'idillio' di Can e Sanem

Sanem si precipiterà nel rifugio di Can e farà di tutto per fargli sentire il suo profumo. Secondo lei il fotografo può scordarsi di tutto, ma non della fragranza che ha simboleggiato il loro amore. Nel momento in cui saranno veramente vicini, al punto che sfioreranno il bacio, "l'idillio" verrà interrotto dall'arrivo in taxi di Leyla ed Emre e Can e Sanem saranno a dir poco furibondi.

Il fotografo non sopporterà che il suo rifugio non è poi così segreto, mentre Sanem gli incolperà per aver interrotto il suo "piano di conquista".

Quello che Can e Sanem non sanno, però, è che alla Fikri Harika si sono messi in un bel pasticcio. La Woman Art Cosmetics, l'azienda che produrrà le creme di Sanem, ha avuto un incontro con l'agenzia per la presentazione della campagna pubblicitaria. Un appuntamento che stava per saltare, in quanto il signor Asim, colui che è capo dell'azienda, è rimasto infastidito dal fatto che Can e Sanem non fossero presenti all'appuntamento. Pronto ad andarsene via, Leyla l'ha trattenuto con una scusa: Can e Sanem si trovavano in aeroporto ad accogliere Arthur Capello, regista di fama internazionale che potrebbe dirigere gli spot delle creme di Sanem.

La Fikri Harika nei 'guai' con Asim

La scusa ha convinto il signor Asim ad assistere alla presentazione, di cui è rimasto ammaliato, ma ora resta un problema: Arthur Capello non esiste e Leyla ed Emre avrebbero voluto esporre questo impiccio a Can, ma il fotografo, arrabbiato, li ha piantati in asso. Come si risolverà la faccenda?

Intanto Can, una volta rientrato a casa di Mihriban, racconterà al padre ciò che è successo al rifugio con Sanem, ma non potrà immaginare che la ragazza, di nascosto, li sta ascoltando e ciò che sentirà, purtroppo, non sarà bello.

Can si sfoga con il padre

Per Can l'arrivo di Leyla ed Emre al rifugio è stata un manna del cielo, infatti ha ancora molto dubbi in merito alla sua storia con Sanem. Va bene che l'incidente gli ha fatto dimenticare gli ultimi due anni della sua vita, ma se Sanem è stata per lui il vero amore, come tutti gli dicono, non dovrebbe almeno essere nel suo cuore?

Attualmente, però, le cose non stanno così.

La ragazza sarà sconvolta da queste parole e, disperata, scapperà a casa sua in lacrime. In suo soccorso arriverà Mihriban, a cui racconterà ciò che è successo. La donna cercherà di farle capire che Can è solo vittima di un grande shock, ma la ragazza non vorrà sentire ragioni. Come si approccerà a lui dopo le parole che gli ha sentito dire?