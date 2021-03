Nelle prossime puntare di DayDreamer l'obiettivo di Sanem sarà solo uno: far tornare la memoria a Can. Ci proverà in tutti i modi e lo farà anche grazie alla collaborazione della sua famiglia. Una trovata di Mevkibe, però, diventerà incontrollabile e condurrà Nihat addirittura in ospedale.

Mevkibe a Nihat invitano Can a cena a casa loro

Sanem proverà con mille modi a far tornare la memoria a Can, arriverà addirittura a utilizzare una sorta di pozione creata dalla madre e Melahat, che dovrebbe facilitargli il recupero di tutti i ricordi. Però ci sarà un piccolo problema: i tentativi di Sanem di fargliela bere falliranno, così Mevkibe penserà di agire da sola, invitando Can a cena a casa sua.

La donna, infatti, sa che i frutti di mare e il rosmarino agevolano la riacquisizione della memoria, quindi gli preparerà un menù dove alla base ci saranno solamente questi due ingredienti e con i suoi piatti proverà a rimpinzarlo per benino. La cena, poi, si concluderà con il tocco finale: la pozione preparata da lei e Melahat. Sul tavolo della cucina lascerà incustodito il bicchiere pronto, ma purtroppo arriverà un assettato Nihat che lo butterà giù tutto d'un fiato. L'intruglio preparato dalle due avrà un effetto eccezionale su papà Aydin, in quanto inizierà a ricordare i minimi dettagli di qualsiasi cosa. La situazione, però, non sarà sotto controllo e l'uomo sarà costretto a ricorrere alle cure dell'ospedale.

Sanem regalerà a Can il romanzo che racconta la loro storia

Sanem, inoltre, proseguirà a coinvolgere Can nei suoi innumerevoli tentativi per fargli tornare la memoria e con una scusa riuscirà a condurlo nel lungomare accanto al suo quartiere, che in passato è stato teatro di tanti momenti memorabili per la coppia, anche non felicissimi, infatti spesso hanno anche avuto modo di litigare.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per questo motivo la voce interiore di Sanem le consiglierà d'inscenare una litigata, in maniera tale da stimolarli i ricordi e così accadrà: a Can verrà in mente una loro litigata, avvenuta proprio nel lungomare, dopo che il fotografo era andato a casa Aydin per assaggiare i piatti destinati al catering per le riprese dello spot di Orgate. Il fotografo però, per il momento, preferirà non dire nulla a Sanem.

Intanto la ragazza spererà che Can, almeno con la lettura del libro, possa ricordare la loro storia d'amore, ma il fotografo faticherà a leggerlo, in quanto non si riconoscerà in quel ragazzo raccontato dalla giovane Aydin. Non riuscirà a credere di essere riuscito, negli ultimi due anni della sua vita, a rinunciare per amore alla sua libertà. Ovviamente Sanem non potrà fare altro che esserne addolorata.