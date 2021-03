Nelle prossime puntate di DayDreamer Sanem non si darà ancora pace per non aver trovato la giusta sintonia con Can, così organizzerà una serata molto speciale per rilassarsi. Intanto Leyla sarà sempre più strana e il suo atteggiamento ricorderà molto Aylin.

Sanem e Mihriban disperate per amore

Sanem e Mihriban saranno "sentimentalmente disperate". La prima continuerà a combattere con Can e con il fatto che il ragazzo sta venendo a conoscenza della loro storia d'amore soltanto attraverso il suo romanzo, mentre la seconda sarà ancora disperata per l'improvvisa partenza di Aziz per Amsterdam. Così, per consolarsi a vicenda, decideranno di organizzare una serata tra sole ragazze.

Le due saranno molto allegre, forse anche grazie alla grande quantità di vino che butteranno giù, e proprio per questo atteggiamento molto frizzante verranno notate da Can, che sentendole si recherà a casa di Sanem.

Proprio in preda ai fumi dell'alcol, Sanem dirà delle cose non molto carine a Can. Più che altro esternerà la sua sofferenza, come il fatto che il fotografo ricordi tutto tranne il loro amore. Can, anche abbastanza divertito, soprassederà e deciderà di lasciare le due donne a festeggiare in pace.

Leyla ricattatrice come Aylin

Leyla, invece, sarà ancora contro Aysel, la ex dipendente della Fikri Harika, che attualmente lavora con la Dreams Advertising Agency, l'agenzia concorrente nella campagna pubblicitaria per le creme di Sanem. La maggiore delle Aydin in modalità "investigatore", tramite i social, scoprirà che Aysel è sposata, ma in realtà si vede di nascosto con un altro uomo.

Così proporrà a Emre di dirigersi verso il bar di un hotel e di nascosto dal giovane Divit si metterà a fotografare la sua rivale in compagnia di un altro ragazzo.

Successivamente la seguirà, le farà vedere le foto che le ha scattato e la minaccerà: se non le darà immediatamente la cartella della campagna pubblicitaria della Dreams Advertising Agency, lei farà vedere quelle foto a suo marito.

Alla fine Aysel dovrà cedere e consegnerà a Leyla la pen drive dov'è contenuto il progetto per la campagna pubblicitaria per le creme di Sanem.

Il giorno seguente mostrerà ai suoi colleghi il frutto del suo ricatto, senza però rivelare come l'ha ottenuto. Non tutti saranno contenti di ciò che ha combinato, al punto che si rifiuteranno di vedere le slide di presentazione.

Ciò, però, spingerà il team della Fikri Harika a migliorare il loro progetto. Intanto Emre sarà furioso per il gesto compiuto da Leyla: seguire la strada del ricatto per ottenere qualcosa. Sarà sconvolto, in quanto sua moglie è diventata la copia di Aylin. Cosa sta succedendo a Leyla?