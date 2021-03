Nelle prossime puntate di DayDreamer saranno innumerevoli i piani che metterà su Sanem per far tornare la memoria e Can, idee in cui verranno coinvolti non solo i suoi familiari, ma anche i dipendenti della Fikri Harika. A proposito di quest'ultima, l'azienda finalmente tornerà ai suo vecchi albori proprio grazie alla giovane Aydin.

Sanem riacquista i vecchi uffici della Fikri Harika

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, tutti si prodigheranno per far tornare completamente la memoria a Can e a Sanem verrà in mente la prima idea. Il medico ha detto che Can deve tornare alla sua quotidianità, quindi per lei, in primis, dovrebbe tornare al suo lavoro in agenzia, in quello che era l'edificio della Fikri Harika.

Tutti saranno preoccupati: in che modo possono acquisire i vecchi locali? Ci vogliono troppi soldi. Sanem, però, dirà di avere in mente un progetto ben preciso. La ragazza, infatti, racimolerà i soldi vendendo alla Woman Art Cosmetics il brevetto delle sue creme, ma solo a una condizione: l'azienda dovrà affidare alla Fikri Harika l'intera campagna pubblicitaria.

Questo sarà un passo in avanti per Can, ma nonostante ciò Sanem continuerà a soffrire. Non riuscirà a sopportare che Can le parli con una perfetta sconosciuta, ma il fotografo le prometterà che farà il possibile per far tornare tutte le cose come una volta.

Mevkibe prepara una 'pozione' per Can, Bulut e Deniz escono di scena

"Riconquistata" l'agenzia, Sanem proverà a far riaffiorare nella mente di Can alcuni ricordi, per esempio tornerà a portagli il tè in ufficio e poi deciderà di tornare al look di una volta, chiedendo a Deren di chiamarla "l'altra".

Insomma, farà di tutto per fa rivivere a Can un déjà vu, ma purtroppo nulla funzionerà. A un certo punto Sanem toglierà l'asso dalla manica, infatti darà a Can il suo romanzo, in questo modo potrà finalmente capire come è nata la loro storia d'amore.

Nel mentre la giovane Aydin le proverà veramente tutte per far tornare la memoria a Can, arriverà addirittura a fargli bere una sorta di "pozione" preparata da Mevkibe e Melahat in un calderone, ovviamente tutto all'insaputa di Nihat, fortemente contrario a queste cose.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can, però, ne berrà solo un sorso e la parte restante la butterà in una pianta presente nel suo ufficio. Chissà se quel poco riuscirà a dare l'effetto sperato.

Intanto, dopo l'acquisizione della Fikri Harika, si assisterà a due uscite di scena: Bulut non riuscirà più a reggere la situazione creatasi, così deciderà di non lavorare più nella tenuta, e anche Deniz lascerà la casa di Sanem, in quanto dovrà stare vicino alla madre, visto che il padre non si sente tanto bene.