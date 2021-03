Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 marzo, il team della Fikri Harika porterà in avanti il progetto riguardante la società di creme di Sanem, il tutto, però, non avverrà senza pochi problemi. Intanto per Emre potrebbe esserci una svolta in merito alla sua precaria situazione economica.

Bulut libera il team della Fikri Harika dalla prigione, Cemal viene denunciato

Dopo la denuncia di Cemal, Deren, CeyCey, Deniz e Muzaffer sono stati condotti al commissariato di polizia e messi dietro le sbarre. Il gruppo non saprà come farsi liberare, ma in loro soccorso arriverà Bulut.

Ebbene sì, il ragazzo in realtà è un bravissimo avvocato, ma a causa di alcuni motivi, dovuti a ciò che è caratterialmente diventato a causa di questo lavoro, in passato ha deciso di abbandonare tutto per darsi a qualcosa di più tranquillo e rilassante. A ogni modo sarà lui, attraverso la consegna di alcuni documenti, a liberare i suoi amici.

Nonostante siano tutti liberi, Sanem dovrà interrompere la sua produzione di creme e la cosa non la renderà felice, per questo Can cercherà di risolvere la questione. Contatterà Metin, ex avvocato della Fikri Harika, e insieme otterranno il brevetto per le creme. Mentre per Cemal ci sarà una bella denuncia e la cosa lo farà talmente arrabbiare che deciderà di manderà alla tenuta tre suoi scugnizzi, per intimare a Sanem di ritirare la denuncia.

Ci penserà Can a risolvere tutto: infatti gliene darà di santa ragione, facendoli scappare a gambe levate.

Can e Sanem diventano soci, Emre trova un nuovo lavoro

Intanto il team della Fikri Harika sarà pronto per fondare la nuova società di cosmesi di Sanem. Purtroppo, però, mancheranno i fondi necessari, così Can offrirà alla ragazza l'assegno che gli è stato dato con la vendita della barca.

In primis la giovane Aydin non accetterà un semplice prestito, ma sarà lieta di accogliere Can nella sua azienda come socio fondatore.

Ovviamente i due saranno sempre più vicini e una sera, mentre Can vedrà dormire Sanem su un'amaca, noterà che la ragazza porta al collo l'anello di fidanzamento che le ha donato durante la proposta di nozze. Per verificare se Sanem tiene veramente a quell'oggetto, simbolo del loro amore, deciderà di "rubarglielo".

La situazione professionale di Emre, invece, sarà sempre critica, in quanto si troverà ancora senza un'occupazione e un'opportunità nascerà quando, in un concessionario di auto di lusso, metterà in vendita la sua macchina. Sentendo che nell'azienda sono alla ricerca di un addetto alle vendite, si prodigherà con un cliente per far vedere al titolare che riesce a cavarsela e così otterrà il posto.