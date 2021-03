Nelle puntate di DayDreamer in onda dal 27 marzo al 3 aprile su Canale 5, alla tenuta di Sanem vedrà finalmente la luce la sua azienda di cosmesi e le sue creme prenderanno un nome "molto speciale" che verrà scelto da Can. Intanto per Emre e Leyla arriverà una svolta a livello professionale.

Sanem alla ricerca della collana introvabile

Can ha voluto mettere Sanem alla prova. Dopo che ha visto che conserva l'anello che le ha donato durante la proposta di nozze, e dopo che la ragazza gli ha ammesso che di lui non ha conservato niente, ha deciso di "rubarle" l'anello che custodisce in una collana, per vedere che effetto possa provocarle la sua assenza.

Il giorno successivo Sanem si renderà conto di aver perso la collana e disperata inizierà le ricerche e lo farà proprio mentre il team della Fikri Harika sarà impegnato a trovare un nome per il marchio della sua linea di crema. Alla fine, tutti, saranno d'accordo con il nome scelto da Can, che sarà proprio "Sanem". Il team lavorerà anche allo spot pubblicitario delle creme, che avrà come protagonista Deren nei panni di Cleopatra.

Yigit rimette piede nella tenutaa

Yigit, invece, sarà sempre più fuori dalla vita di Sanem. La ragazza infatti, dopo la sua proposta di matrimonio, gli ha chiesto un periodo di pausa non solo dalla loro amicizia, ma anche a livello professionale. Per questo motivo l'editore non si farà più vedere nella tenuta.

Il ragazzo, però, chiederà un incontro all'amico a Bulut.

Quest'ultimo, preso dai notevoli impegni dovuti alla società di cosmesi di Sanem, gli chiederà di raggiungerlo alla tenuta. Yigit lo farà, ma quando arriverà troverà la giovane Aydin e si dovrà sbrigare a darle una spiegazione.

Mihriban ancora gelosa di Huma

Il rapporto tra Aziz e Mihriban, invece, inizierà a vacillare. Mentre saranno in giro a fare delle spese, avranno modo di vedere Huma e Mevkibe.

Mihriban noterà che mamma Divit, nonostante sia passato del tempo, è sempre una bella donna. Nemmeno Aziz disdegnerà l'aspetto fisico dell'ex moglie e la donna non potrà far altro che esserne gelosa.

Emre e Leyla approdano nel mondo della musica

Intanto Emre continuerà ad avere problemi a lavoro. Dopo i tanti anni passati alla Fikri Harika, nel ruolo di capo, sarà difficile per lui essere un semplice dipendente e alcune volte verrà ripreso anche dal direttore del concessionario per "cattiva condotta", per esempio per lo stare al telefono durante l'orario di lavoro.

La situazione diventerà insostenibile e quando Emre si renderà conto che anche Leyla non è tanto soddisfatta del suo lavoro, le farà una proposta. Entrambi potrebbero dare le dimissioni dal loro incarico e intraprendere una professione che sia più avvezza alle loro esigenze. Visto che Leyla ha una passione per la musica, e in passato aveva anche pensato d'intraprendere questa carriera, potrebbero mettere su un'attività imprenditoriale nel campo musicale. La ragazza all'inizio sembrerà un po' impaurita, ma alla fine deciderà di seguire il marito e di licenziarsi dal suo attuale lavoro.