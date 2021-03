DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva di origini turche trasmessa in Italia da Mediaset, continua ad andare attualmente in onda con le puntate pomeridiane dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 16:40 fino alle 17:15 circa. Nel corso dei prossimi episodi italiani, Can Divit avrà un breve flashback della sua storia d'amore con Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Quest'ultima, infatti, farà tutto il suo possibile per far riaffiorare i ricordi dei suoi due anni trascorsi insieme al fotografo, arrivando addirittura a comprare il vecchio edificio dell'agenzia Fikri Harika. Infine anche Huma pagherà le conseguenze per la perdita di memoria che ha avuto il suo primogenito.

DayDreamer, anticipazioni puntate turche: Sanem compra l'edificio della Fikri Harika

Le anticipazioni di DayDreamer, delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Can resterà in coma per più di un mese dopo aver avuto un drammatico incidente in auto con Sanem, che fortunatamente se la caverà con alcuni graffi e un collare al collo. Purtroppo, quando il primogenito dei Divit si risveglierà non avrà alcun ricordo degli ultimi due anni vissuti e della sua storia d'amore con la minore delle sorelle Aydin, tanto che sarà convinto di essere ancora legato sentimentalmente all’ex fidanzata Polen. Anche se la situazione sarà molto complicata, Sanem deciderà di non arrendersi e sarà determinata a far riacquistare a Can i ricordi che riguardano i momenti del loro amore.

Per questo motivo, la scrittrice sceglierà di utilizzare i soldi che ha ricavato con la vendita del brevetto delle sue creme per ricomprare la struttura dell'ormai fallita Fikri Harika, con il bene stare di papà Aziz (Ahmet Somers). Inoltre, tra i tentativi più o meno strampalati la fanciulla non potrà evitare di litigare con la sua voce anteriore dinanzi al primogenito dei Divit.

Can ha un breve flashback della storia d'amore con Sanem: DayDreamer trame turche

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che la minore delle sorelle Aydin si recherà insieme al suo amato nei pressi del mare dove, oltre ad avere avuto tante discussioni, si sono fatti anche molte promesse d’amore. In questa occasione Can avrà un breve flashback di un suo litigio con Sanem, ma preferirà non dirle niente per non rischiare di darle false speranze.

Successivamente l’amnesia del fotografo susciterà anche la preoccupazione di sua madre , in quanto non ricorderà nemmeno di essersi riappacificato con lei mesi prima di avere l'incidente. Nel dettaglio Huma (Ipek Tenolcay) verrà nuovamente accusata dal suo primogenito di aver sempre preferito suo figlio minore Emre (Birand Tunca) invece che lui.