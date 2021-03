Nelle prossime puntate di DayDreamer la presenza di Ayca continuerà a rendere gelosa la povera Sanem, che vedrà il suo Can sempre più caratterialmente vicino alla figlia del signor Asim. Leyla, intanto, sarà più accanita che mai e vorrà a tutto costi scoprire delle informazioni in più sull'agenzia concorrente nella campagna della Woman Art Cosmetics.

Can e Sanem lasciano l'isola deserta

Can e Sanem hanno trascorso la notte insieme in un'isola deserta, a causa della moto d'acqua che "stranamente" si è guastata. Ovviamente il guasto era fittizio, solo una furbata attuata dal fotografo per trascorrere del tempo da solo con la ragazza.

Per i due è stata un notte magica, in cui Can ha capito quanto Sanem tiene a lui e soprattutto quanto lui tiene a lei.

A ogni modo arriverà la mattina e la moto d'acqua "magicamente" funzionerà di nuovo. Sanem non si è affatto bevuta la bugia in merito al guasto e alla fine glielo dirà, ma entrambi saranno concordi sul fatto che trascorrere quella notte da soli non è stato per niente un male.

I problemi alla Fikri Harika

I due, dopo la pace del mare, dovranno affrontare la tempesta della Fikri Harika. Infatti scopriranno che l'agenzia concorrente per la campagna pubblicitaria della Woman Art Cosmetics ha già presentato il proprio progetto, mettendo in gran svantaggio la loro agenzia. Addirittura Ayca gli rivelerà che sono già in fase di contratto con l'azienda.

Intanto l'alchimia tra Can e Ayca sarà sempre più evidente, come la gelosia che Sanem prova nei confronti del fotografo. Tale sentimento arriverà al culmine quando Ayca proporrà a Can di unirsi, insieme ai suoi amici, alla scalata nel monte Ararat. Il fotografo, salvo problemi dell'ultimo minuto, confermerà la sua presenza e Sanem non la prenderà per niente bene.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Infatti gli rinfaccerà di aver accettato l'offerta in fretta e furia, ma lui le ribadirà che non andrà da solo, perché lei sarà al suo fianco.

Leyla agguerrita contro Aysel

Una delle novità della Fikri Harika riguarderà Leyla, che sarà più agguerrita che mai. Vorrà vincere la campagna pubblicitaria dell'azienda del signor Asim a tutti i costi, per questo motivo se la prenderà anche con Sanem, visto che la vedrà poco combattiva.

Controllando il progetto dell'azienda concorrente, la Dreams Advertising Agency, scoprirà che a lavorarci c'è una certa Aysel, una ex dipendente della Fikri Harika che ha lavorato nel dipartimento creativo. Cercherà di localizzarla attraverso alcune storie su Instagram e correrà ad affrontarla.

Fingerà un piccolo incidente in una parcheggio sotterraneo, per poi invitarla a bere un caffè. Leyla, però, nelle sue indagini non sarà tanto furba, in quanto Aysel capirà fin da subito che la sua è solo una tattica per estorcerle informazioni sulla campagna delle creme di Sanem. Leyla non rimarrà che restare con un pugno di mosche in mano, riuscirà in qualche altro modo ad avere nuove informazioni sull'agenzia "nemica"?