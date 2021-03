Il 29 marzo Fabrizio Corona ha compiuto 47 anni in carcere. Il suo staff su Instagram ha postato uno scatto, in cui l'imprenditore appare con il dorso nudo e la bocca chiusa dal nastro adesivo. Tra i commentati ricevuti da Corona, c'è anche quello della mamma di Belen Rodriguez. La signora Veronica Cozzani, ha augurato al 47enne di tornare presto in libertà.

'Quello che mi avete fatto è imperdonabile'

Fabrizio Corona è tornato in galera, in seguito alla decisione del tribunale di sorveglianza di Milano. I giudici hanno ritenuto che l'imprenditore abbia infranto ripetutamente le regole. Ma non solo, la pena terminerà nel 2024: Fabrizio dovrà recuperare in carcere anche i mesi trascorsi presso la propria abitazione.

In occasione del 47° compleanno di Fabrizio Corona, su Instagram il suo staff ha postato uno scatto. Nel dettaglio, l'imprenditore compare a dorso nudo e sulla bocca ha un nastro adesivo. Nella didascalia c'è scritto che Fabrizio ha 47 anni ha trascorso 6 anni in carcere, 1 in comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. Infine, il post si conclude con una provocazione: "Quello che mi avete fatto è imperdonabile".

Il commento di Veronica Cozzani

Tra i vari commenti arrivati all'indirizzo di Fabrizio Corona, c'è stato anche quello della mamma di Belen Rodriguez. La signora Veronica Cozzani, in spagnolo ha dichiarato di essere molto dispiaciuta del fatto che l'imprenditore dovrà trascorrere il compleanno in carcere in quelle condizioni.

Inoltre, la donna ha affermato: "Spero che tu possa riavere presto la tua libertà". Infine, la mamma della showgirl argentina ha fatto presente che Corona in passato ha già pagato per i suoi errori: "Basta".

Dopo la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano, anche Belen Rodriguez in un'intervista aveva espresso il suo rammarico per la situazione vissuta da Fabrizio Corona.

L'ex fidanzata dell'imprenditore aveva parlato di accanimento giudiziario.

L'appello della mamma di Corona

Ospite nel salotto di Live Non è la d'Urso - domenica 28 marzo - la mamma di Fabrizio Corona ha lanciato un appello disperato: "C'è la possibilità che mio figlia muoia". La signora Gabriella Privitera ha spiegato che le analisi del 47enne, non sono buone.

Inoltre, la donna ha sostenuto che suo figlio deve essere guarito lontano dal carcere poiché gli è stata diagnosticata la sindrome bipolare con personalità bordeline. Gabriella ha spiegato a Barbara d'Urso di essere stata anche aggredita in passato da Fabrizio, proprio a causa della sua patologia.

La donna non ha condiviso il metodo con cui Fabrizio Corona è stato trasferito dal reparto di psichiatria del Niguarda di Milano in carcere: "Lo hanno trattato come un terrorista". L'imprenditore infatti, è stato prelevato di notte dal nosocomio mentre dormiva. Infine, Gabriella Privitera ha concluso il suo appello con una provocazione: "Se muore lo devono avere sulla coscienza".