Il Grande Fratello Vip è terminato da un mese, ma gli ex concorrenti continuano a restare al centro dell'attenzione. Nelle scorse ore, alcuni fan hanno pensato che Francesco Oppini e Andrea Zelletta abbiano lanciato delle frecciatine social a Maria Teresa Ruta. Nel dettaglio, i due ex "vipponi" hanno postato alcune storie con delle canzoni di Francesco Baccini: il cantante finì al centro del Gossip per un presunto flirt con la 60enne.

L'episodio incriminato

Nelle scorse ore, tra le storie di Instagram pubblicate da Francesco Oppini e Andrea Zelletta sono apparse alcune canzoni cantante da Francesco Baccini.

Quest'ultimo quando Maria Teresa Ruta era nella Casa del Grande Fratello Vip, era finito al centro di un gossip a causa di un presunto flirt. Nel dettaglio, la mamma di Guenda Goria aveva raccontato di avere avuto una certa simpatia per il cantautore. Baccini, però, sia a Live Non è la D'Urso che in un confronto con la diretta interessata aveva smentito Ruta.

Secondo alcuni fan, le storie dei due ex gieffini avrebbero il compito di lanciare una frecciatina a Maria Teresa. Come se non bastasse, anche in una storia del manager di Tommaso Zorzi è apparsa una canzone del cantautore. Ovviamente, si tratta solo di una supposizione in quanto i diretti interessati non hanno mai menzionato il nome dell'ex coinquilina. Tra le cose curiose da evidenziare, però, c'è da dire che una volta divampata la polemica social il duo Oppini-Zelletta ha rimosso le stories.

Maria Teresa: 'Mai litigato con Stefania'

Maria Teresa Ruta sembra essere la concorrente più chiacchierata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, si è parlato molto di una presunta lite tra la 60enne e Stefania Orlando. Quest'ultima in un'intervista ha spiegato di esserci rimasta male per alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex coinquilina.

Tuttavia, Stefania ha precisato che prima o poi le due avranno modo di parlare.

Intervenuta a Pomeriggio 5, Maria Teresa ha fatto chiarezza sulla sua posizione. La giornalista ha messo a tacere ogni tipo di rumor: "Ma come abbiamo litigato? Non è così". La 60enne ha lasciato intendere che la discussione sarebbe stata montata dai media per creare un caso mediatico.

Inoltre, la diretta interessata ha precisato di avere sentito l'ex coinquilina telefonicamente. In un secondo momento, sui social Ruta ha ribadito il suo pensiero poiché in puntata non sarebbe riuscita a finire il suo discorso. L'ex gieffina ha detto di non dovere chiarire nulla con Stefania Orlando, poiché tra i due i rapporti sono ottimi. Infine, ha annunciato ai suoi follower che presto insieme alla showgirl romana ci sarà una diretta social.