Quello che voleva essere un bel momento di condivisione tra personaggio pubblico e fan, si è trasformato in un perfetto assist per dare il via ad una nuova polemica su Giulia De Lellis. I consigli d'amore che la ragazza ha dato alle sue supporters l'altra sera, a molti utenti del web sono parsi sessisti e un po' lontani dalla realtà: l'influencer ha parlato di donne sempre "in tiro" per il proprio uomo e di totale privacy per quanto riguarda l'igiene personale.

I suggerimenti di Giulia De Lellis dividono

La sera di martedì 2 marzo, Giulia De Lellis ha deciso di usare i social network per due motivi diversi ma allo stesso tempo interessanti per chi la segue: commentare la prima puntata del Festival di Sanremo e dare consigli per far sì che una relazione duri.

Dopo aver raggiunto un bell'equilibrio con Carlo Beretta, l'influencer si è sentita pronta a suggerire ai suoi tanti followers qualche piccolo trucco per evitare la monotonia nella coppia.

"Niente pipì o popò insieme. Farsi vedere sempre in uno stato decente, cioè carina. In una relazione ci si deve tenere essendo sé stessi. Se sto male, non metto pigiami orrendi e calze imbarazzanti", ha scritto la 25enne in un messaggio social che ha diviso i suoi supporter.

"Sapete che sta arrivando? Fatevi trovare carine e profumate. Se viene a prendervi al lavoro, fate qualcosa per essere più belle. Se cenate a casa, mettetevi lo stesso in tiro. Prendetevi momenti per voi e sorprendetevi sempre, anche a distanza di tempo", questi sono gli altri consigli che la giovane ha voluto dare ai suoi 5 milioni di fan di Instagram.

Commenti contro Giulia De Lellis

Dalla sera del 2 marzo, Giulia De Lellis è finita più volte in tendenza su Twitter: il motivo? I suggerimenti che ha dato su Instagram per provare a vivere una relazione duratura.

Se da un lato c'è chi ha apprezzato la sincerità della ragazza, dall'altro c'è chi ha protestato per il messaggio che è trapelato dalle sue recenti dichiarazioni: una donna per piacere al proprio uomo deve mettersi in "ghingheri" e non deve condividere con lui il bagno e l'igiene personale.

"Lei è seguita da milioni di persone, ed è sbagliato far capire che bisogna essere sempre perfette", "Non ascoltatela", "Come fa ad essere seguita da 5 milioni di fan e dire str.. un giorno sì e l'altro pure", "Classica persona insicura che si mostra forte", "Non è mai stata un buon esempio per i giovani. Nessuna donna deve limitarsi per un uomo, se vuole mettere un pigiama con gli unicorni deve farlo".

"Un uomo è capace di amarti anche struccata e i capelli in disordine, quindi stop a queste convinzioni medievali", "Giulia cade sempre più in basso, è la queen delle relazioni tossiche", "Chi ti ama di apprezza anche col trucco sbavato", questi sono solo alcuni dei messaggi che sono stati scritti contro l'influencer nelle scorse ore.

Ennesima polemica su Giulia De Lellis

Il commento che sembra racchiudere un po' tutti quelli che sono stati scritti in queste ore contro Giulia, è quello che recita: "Che ideologie sessiste, la rovina della società".

Non è la prima volta che De Lellis finisce al centro delle critiche per un presunto pensiero a sfavore delle donne: nel periodo di Natale, infatti, la ragazza è stata attaccata per dei consigli che ha dato ai fan sui regali.

"Se la vostra donna ha fatto la brava, fatele un pensiero importante", ha dichiarato qualche mese fa la giovane scatenando l'ira di molti utenti del web.

Insomma, c'è sempre tanta attenzione sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e su come utilizza i social network.