Alda D'Eusanio, dopo la breve esperienza vissuta al Grande Fratello Vip 5, è tornata a parlare del modo in cui è avvenuta la squalifica. La diretta interessata, in un'intervista al settimanale Nuovo, ha spiegato di non essere riuscita neanche a prendere il suo spazzolino da denti. Secondo la giornalista, il modo in cui è stata buttata fuori dal Reality Show è contro ogni regola civile, umana e professionale.

I motivi della squalifica

Alda D'Eusanio all'interno della casa del Grande Fratello Vip è stata protagonista di numerosi scivoloni. Poche ore dopo il suo ingresso al reality show, la giornalista ha utilizzato la parola "n..." Inoltre, ha fatto delle illazioni su alcuni personaggi famosi esterni al programma di Canale 5, come Maria De Filippi o Adriano Aragozzini.

L'episodio che ha portato alla squalifica immediata la 70enne, è quello relativo alle gravi frase sul marito di Laura Pausini. Prima della messa in onda di una diretta, D'Eusanio ha riferito a Dayane Mello che il compagno della cantante romagnola la picchia. Ovviamente, si tratta di illazioni prontamente smentite dalla coppia Pausini-Carta.

La versione di Alda sull'espulsione

Intervistata Alda D'Eusanio ha spiegato come le è stata comunicata la squalifica dal Grande Fratello Vip 5: "Mi hanno convocata due autori e una psicologa per comunicarmi che dovevo uscire all'istante dalla casa". Come raccontato dalla giornalista, la gieffina non ha avuto neanche il tempo di salutare i suoi compagni d'avventura e di prendere il suo spazzolino da denti.

Una volta espulsa dal reality show, la 70enne ha spiegato di essere stata buttata in un "cono d'ombra" come se fosse un bandito. In merito al trattamente ricevuto da Mediaset, D'Eusanio ha dichiarato: "Posso aver sbagliato, ma trattarmi da criminale è contro ogni regola civile, umana e professionale". Alda D'Eusanio ha precisato che non starà zitta, perché dopo anni di carriera non ci sta a passare per una personaggio indegno.

A distanza di settimane dalla sua espulsione, la diretta interessata ha confidato che neanche i telespettatori riescono a comprendere il trattamento ricevuto dalla giornalista: "Il pubblico non capisce il perché di tanta ingiusta violenza nei mei confronti".

'Mediaset mi corteggiava da anni'

Nel corso dell'intervista Alda D'Eusanio ha svelato un retroscena riguardante il colosso di Cologno Monzese: "Mediaset mi corteggiava da anni".

La 70enne ha riferito di avere accettato di partecipare al reality show di Canale 5, perché pensava che la rete, conoscendo i suoi problemi, l'avrebbe protetta.

D'Eusanio ha spiegato che il colloquio per il Grande Fratello Vip è avvenuto tramite alcuni incontri online durati un quarto d'ora. Successivamente, la giornalista è stata posta in quarantena in una camera d'albergo per dieci giorni per via del rigido protocollo anti-contagio. Dopo è avvenuto l'ingresso nella casa più spiata d'Italia.