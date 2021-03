Il Commissario Montalbano torna con un episodio inedito l'8 marzo in prima serata su Rai. A svelare alcuni retroscena della nuova puntata è Luca Zingaretti che, in una recente intervista, ha confessato che il suo personaggio arriverà a mettere in discussione tutto per amore: "sarà disposto a lasciare tutto per godere della vicinanza di una ragazza".

"Il Metodo Catalanotti" sarà l'ultimo episodio della fortunata Serie TV di Rai 1?

Montalbano, Luca Zingaretti rivela: 'Salvo pronto a vivere un nuovo amore'

L'8 marzo in prima serata su Rai 1 torna Il Commissario Montalbano con la messa in onda dell'ultimo episodio inedito, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri.

Intitolato "Il metodo Catalanotti": il nuovo appuntamento vedrà il protagonista Salvo alle prese con un nuovo amore. Proprio l'attore Luca Zingaretti ha svelato cosa succederà nelle battute finali. Nel dettaglio, si viene a sapere che Montalbano metterà tutto in discussione per vivere un nuovo amore. "È disposto a lasciare tutto pur di godere della vicinanza di una ragazza" ha aggiunto Zingaretti. La ragazza in questione, come riportano le anticipazioni è Antonia, interpretata da Greta Scarano.

Il Metodo Catalonotti, Zingaretti: 'Ci sono i temi cari a Camilleri'

Il Metodo Catalanotti potrebbe essere l'ultimo episodio de Il Commissario Montalbano: da tempo si rincorrono le voci secondo le quali la fiction campione di incassi non avrà un seguito dopo l'episodio.

Dopo la morte di Andrea Camilleri, del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri, tutto è ancora in sospeso. In attesa di news in merito alla prosecuzione o meno della serie tv, Luca Zingaretti si è soffermato sull'appuntamento dell'8 marzo, spiegando le sue sensazioni. L'interprete del Commissario più amato d'Italia, ha raccontato come ne Il metodo Catalanotti ci siano i temi cari a Camilleri come l'amore, il sesso e il tradimento.

Cosa succederà tra Montalbano e Antonia?

Ne "Il metodo Catalanotti" Luca Zingaretti si è sdoppiato tra il ruolo di regista e protagonista. Un lavoro di cui i fan di Montalbano vedranno i frutti in prima serata su Rai 1. Nel frattempo, l'attore di Salvo ha voluto precisare il lavoro immane ed encomiabile di tutto il cast. Sempre in riferimento al nuovo episodio, Zingaretti pone l'attenzione sulle scene finali e in cui Antonia deciderà all'ultimo di non partire per Siracusa.

Una scelta che lascerà i telespettatori con un grosso punto interrogativo. Cosa succederà ora tra lei e Salvo Montalbano? Resterà quindi uno scenario aperto, in attesa di sapere se verranno prodotti nuovi episodi della serie TV campioni di ascolti di questi ultimi anni.