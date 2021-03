Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 al 26 marzo rivelano che ci saranno un bel po' di novità spiazzanti. Occhi puntati in primis sul personaggio di Marta: per lei, infatti, arriverà il momento di fare chiarezza sul mistero legato al suo ritorno a casa. A sparigliare le carte in tavola sarà la new entry Dante, cugino di Fiorenza, il quale ammetterà ciò che lo lega alla moglie di Vittorio. Cosimo, invece, scoprirà che la sua famiglia si trova in guai seri dal punto di vista economico.

Spoiler Il Paradiso delle signore 22-26 marzo: Dante confessa la verità su Marta

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 26 marzo rivelano che Dante si ritroverà messo con le spalle al muro da Fiorenza e a quel punto non potrà fare altro che confessare tutta la sua verità sul ritorno.

L'uomo, infatti, ammetterà che il motivo della sua riapparizione a Milano ha a che fare proprio con Marta.

A quanto pare, infatti, tra i due c'è stato del tenero durante il soggiorno della donna a New York, città in cui viveva anche Dante prima di ritornare di nuovo in Italia. Intanto Giuseppe comincerà a pensare come mettere in atto il suo losco piano che lo vedrà coinvolto assieme a Girolamo.

Cosimo Bergamini in guai economici

Cosimo, invece, dovrà fare i conti con la spiacevole comunicazione da parte di Umberto: la loro trattativa di lavoro è ufficialmente saltata. Un duro colpo per il giovane Bergamini e questa volta non servirà a nulla l'intervento di Federico per cercare di risolvere la questione.

Ma i colpi di scena non sono finti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 22 al 26 marzo, rivelano che Fiorenza per ripicca nei confronti della contessa Adelaide, rischierà di tradire suo cugino Dante e di rivelare pubblicamente quello che ha scoperto su lui e Marta.

Ludovica, invece, riceverà una lettera inaspettata da parte di sua mamma. La donna la informerà del fatto che ha scelto di vendere villa Brancia.

Marta ammette la verità su Dante alla zia Adelaide

Ormai la sua famiglia è ridotta al lastrico dal punto di vista economico e per questo motivo Ludovica avrà un crollo emotivo. Al suo fianco, anche in questo momento difficile, ci sarà Marcello che le offrirà tutto il suo sostegno e il suo appoggio.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 26 marzo rivelano che Marta deciderà di scrivere una lettera a sua zia Adelaide, dove la metterà al corrente di tutta la verità su quanto è accaduto tra lei e Dante durante il soggiorno in America.