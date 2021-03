Continua la messa in onda delle puntate in prima televisiva Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni svelano che Gabriella sarà indecisa se consegnare o meno la lettera di Arturo a Cosimo. Che cosa ci sarà scritto di così compromettente? Umberto farà bene a proteggersi una volta che questa testimonianza arriverà nelle mani giuste.

Nel frattempo, Vittorio continua a non volerne sapere di perdonare Marta, rea di averlo tradito con Dante. Umberto proverà a mediare, confidando nel buon cuore di Conti. Adelaide invece non si farà intimidire dalla perfida Fiorenza e la metterà con le spalle al muro.

Umberto intercede per Marta, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Gabriella ha trovato la lettera che Arturo ha scritto prima di morire e che contiene preziose informazioni per Cosimo. Tuttavia, in quelle righe è nascosta una verità che metterà nei guai qualcuno. Indecisa sul da farsi, la bella Rossi chiede consiglio ad Anna.

Marta non è riuscita a parlare con Vittorio, ancora dolorante dopo l'incidente. La situazione è molto tesa. Dante non vuole rinunciare a lei, anche se è consapevole che si tratta di una storia d'amore impossibile.

Umberto non sa che cosa fare e vorrebbe aiutare Marta. Decide così di recarsi da Vittorio per provare a farlo ragionare, consigliandogli di telefonare a Marta. Non c'è altro modo se non quello di chiarirsi.

Al grande magazzino le Veneri sono in fermento per la squadra dei ciclisti e, volendola salvare, hanno un'idea: perché non fondare un fan club? Detto, fatto.

La decisione di Salvatore ingannato da Giuseppe

Giuseppe è riuscito a far credere alla sua famiglia di aver avuto un'occasione per fare soldi. Così non è, visto che si è infilato in loschi affari.

Sofia, dopo essersi confrontata con Maria, cambia idea sul signor Amato. A seguito di ciò Salvatore prova a dare fiducia al padre e gli presta i soldi che gli ha chiesto.

Le parole di Umberto non hanno sortito nessun effetto. Vittorio è troppo deluso da Marta, come ha potuto tradirlo? Conti non farà così alcuna telefonata.

Adelaide mette alle strette Fiorenza, spoiler Il Paradiso delle Signore

Come svelano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, al Circolo l'atmosfera sarà sempre più tesa. Ormai è guerra aperta tra Fiorenza e Adelaide.

La contessa non ha intenzione di lasciar correre quello che Fiorenza è stata capace di fare, rovinando la reputazione a Marta. In preda alla rabbia, la invita caldamente a lasciare il ruolo di vicepresidentessa, se non vuole guai. La prestigiosa carica potrebbe essere ricoperta da Ludovica, che realizzerebbe così il suo sogno di entrare nell'alta società milanese.