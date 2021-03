La soap Il Paradiso delle Signore giunge al centosettesimo appuntamento con la nuova puntata che verrà trasmessa martedì 16 marzo 2021. Gli spoiler confermano che Marta darà buca al marito: inizialmente comunicherà il suo rientro a Milano e successivamente prenderà la decisione di rimanere a Parigi dal fratello. Stefania invece apprenderà che zia Ernesta vorrà lasciare la città e trasferirsi a Lecco. La zia di Federico avrà intenzione di trascinarsi con se anche la signorina Colombo, ma la Venere non prenderà affatto bene la notizia e cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione per rimanere in città.

Ludovica e Marcello intanto decideranno di interrompere la loro frequentazione.

Marta non raggiunge Vittorio in Italia

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in onda martedì 16/03, Marta chiamerà il marito in Italia. Vittorio apprenderà dalla moglie che il giorno successivo potrà finalmente riabbracciare la giovane Guarnieri. Poco dopo però Marta farà una nuova telefonata al consorte: la fotografa deciderà di trattenersi ancora per qualche giorno a Parigi, dal fratello Riccardo. A proposito di partenze dalla città milanese, dopo la telefonata di Silvia, che comunicherà il suo definitivo trasferimento dalla figlia Nicoletta, la zia Ernesta deciderà di lasciare casa Cattaneo per ritornare nella sua città natale a Lecco. La donna però non vorrà partire da sola, ma preferirà portare con se anche Stefania.

La signorina Colombo però non avrà alcuna intenzione di lasciare il Paradiso e la sua città natale, proprio per questo motivo farà di tutto per convincere la zia affinché rimanga a Milano.

Marcello e Ludovica troncano la loro relazione

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore rivelano che Umberto comunicherà a Cosimo che l'affare immobiliare concluso dopo la morte di Arturo Bergamini, rischierà di fallire.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Qualora le cose non andassero come previsto, ci sarebbero gravissime ripercussioni finanziarie per il marito di Gabriella. Cosimo inizierà seriamente a preoccuparsi e cercherà di fare di tutto per risollevare la situazione. Intanto Marcello e Ludovica cercheranno di prendere le distanze come si erano promessi. Purtroppo entrambi continueranno a pensare l'uno all'altra.

Da una parte la giovane Brancia sentirà la mancanza di protezione del giovane Barbieri, dall'altra Marcello non avrà più una persona con cui confidarsi. Nel frattempo a villa Guarnieri tutto sarà pronto per la cena organizzata da Umberto in onore dell'arrivo della figlia. Marta purtroppo non potrà partecipare e a rimanere particolarmente deluso dell'assenza della fotografa, sarà uno degli invitati.