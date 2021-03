ll Paradiso delle Signore il 2 marzo 2021 va in onda su Rai 1 alle 15:55. La puntata può essere seguita anche su RaiPlay on demand o in replica dopo la messa in onda.

Le anticipazioni del nuovo episodio raccontano che Irene, gelosa di Maria, metterà in atto un piano per ingannare Rocco. Intanto Umberto, preoccupato per l'atteggiamento schivo di Marta, le scriverà un'accorata lettera sperando di farsi perdonare.

Giuseppe invece inizia a cambiare atteggiamento, sperando così di far cambiare idea ad Agnese e di riconquistare il suo amore ormai perduto.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 97 trama

Gabriella sembra essere felice al fianco di Cosimo, nonostante i tanti dubbi prima delle nozze per via dei suoi sentimenti nei confronti di Salvatore.

La bella Rossi ha invitato le Veneri alla Villa per una chiacchierata, ma Paola non è stata presente per un impegno con il marito Franco.

Gabriella è lanciatissima anche sul piano professionale e prova ne è la sua ultima creazione, l'abito in stile british. Purtroppo non sa che questa idea le procurerà un mare di guai, anche per quanto riguarda l'immagine del Paradiso che ne verrà compromessa.

Nelle prossime puntate, infatti, il ritorno di Maria Grazia Vettorazzo metterà in ginocchio sia lei che Vittorio, alle prese con le critiche della stampa e di parte della clientela.

Umberto cerca il perdono di Marta

Marta ha deciso di allontanarsi dopo aver scoperto di essere la sorella di Federico. Per lei è imperdonabile che Umberto le abbia nascosto la verità.

Guarnieri, afflitto dai sensi di colpa, chiede scusa a Vittorio. Inoltre prova a far leva sui buoni sentimenti della figlia scrivendole una lettera. Sarà la scelta giusta?

Agnese resta piacevolmente stupita dal comportamento di Giuseppe. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, il signor Amato inizia a cambiare atteggiamento mostrandosi più dolce e disponibile.

Non vi è dubbio che ci sia sotto qualcosa.

Irene pronta a dividere Rocco e Maria

Irene nota con disappunto che Rocco è sempre più vicino a Maria. Come se non bastasse, vede che il giovane non la considera più di tanto, trattandola come una semplice amica e confidente.

Sarà così che nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore di martedì 2 marzo 2021 in onda su Rai 1 in prima Tv, Irene penserà bene di ingannare Rocco.

La gelosa Cipriani, con il chiaro obiettivo di dividere i due ragazzi, farà credere a Rocco che qualcuno ha messo in atto un piano per incastrarlo e fargli sposare contro la sua volontà Maria.

Irene riuscirà a dividere Rocco e Maria? La sua ostinazione è nota, dunque non resta che attendere le prossime puntate della soap per vedere se la sua discutibile idea andrà a buon fine.