Sempre più interessanti le nuove puntate Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni svelano che Cosimo nasconderà a Gabriella la verità, spaventato dal solo pensiero di perderla. Insomma, tempo di segreti nell'amata soap campionessa di ascolti in inda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e in replica su RaiPlay.

Cosimo non è l'unico a rischiare il fallimento. Ludovica, in una situazione ben peggiore della sua, sta per ricevere una notizia drammatica. A comunicarglielo tramite lettera è Flavia, sua madre. Il loro patrimonio è ridotto ormai all'osso e l'unico bene che rimane per pagare i debiti è la villa.

Il Paradiso delle Signore, Ludovica ha un crollo emotivo

La bella Brancia non ha un momento di pace. Fino a qualche giorno fa stava combattendo al fianco di Marcello per tentare di tenere a bada Castrese, finendo anche per essere aggredita. Per fortuna tutto è finito grazie al provvidenziale intervento di Dante, accolto come un eroe al Circolo.

Ludovica ha anche ottenuto il perdono di Adelaide - o almeno, si suppone - che l'ha riammessa a Villa Guarnieri, le ha fatto trovare le calle, i suoi fiori preferiti, insieme a una deliziosa torta al lampone. L'idea della contessa è quella di farla candidare per il ruolo di vicepresidentessa al Circolo, così da eliminare l'odiata Fiorenza.

Peccato che, anche ottenuto l'agognato perdono di Adelaide e Umberto, Ludovica debba fare i conti con una tremenda notizia.

Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la giovane riceverà una lettera di sua madre Flavia. Nella missiva c'è una comunicazione molto importante: la loro villa è stata messa in vendita.

Dopo aver appreso la verità, Ludovica avrà un crollo emotivo e a sorreggerla ci sarà Marcello. Sarà l'ennesima occasione che farà capire ad entrambi di essere fatti per stare insieme.

Trame Il Paradiso delle Signore, Cosimo nasconde la verità alla moglie

L'affare immobiliare è andato in fumo e Bergamini sa che è una tragedia dal punto di vista economico. Questa volta è davvero nei guai e non sa come fare per risolvere la situazione. Nonostante l'evidente preoccupazione, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Cosimo preferirà non mettere al corrente Gabriella di quanto successo e le nasconde la verità.

Intanto, il compleanno di Stefania è sempre più vicino; mentre Maria e Anna le preparano la festa a sorpresa insieme a Irene, Gloria cerca un regalo che la possa far felice. La capo commessa vuole che il suo dono sia speciale, come è speciale la dolce Stefania per lei. È chiaro che l'affetto della misteriosa Moreau sia sincero, ma cosa c'è sotto? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.