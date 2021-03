Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la serie televisiva Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle prossime puntate in onda dall'8 al 12 marzo 2021 rivelano che Rocco resterà stupito dal gesto di Maria e Anna che hanno deciso di ospitare Irene. Adelaide invece farà una proposta a Ludovica Brancia, mentre Armando soffrirà per Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle, puntate 8-12 marzo 2021: Adelaide fa una proposta a Ludovica

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal rivelano che nel giorno in cui si festeggia la festa delle donne ci sarà tanto entusiasmo per via della nuova campagna pubblicitaria incentrata sul vestito british realizzato da Gabriella.

Purtroppo la signora Vettorazzo alimenterà le polemiche sull’abito corto esposto in vetrina, mentre arriverà anche il primo commento negativo de parte della stampa. Nel frattempo Agnese, dopo aver visto il cambiamento positivo di Giuseppe, avrà intenzione di dare un'altra un'opportunità al suo matrimonio: la donna infatti chiederà ad Armando di allontanarsi da lei. Marcello consiglierà a Ludovica di partire per Parigi nel momento in cui Mantovano minaccerà di incendiare la Caffetteria dinanzi a Salvatore, il quale deciderà di trascorrere la notte sul posto di lavoro. La giovane Brancia in seguito prometterà a Barbieri che lascerà Milano, ma cambierà subito idea dopo che riceverà una proposta da parte di Adelaide.

Armando soffre per Agnese

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 marzo rivelano che Vittorio comincerà a essere seriamente preoccupato, in quanto le critiche negative sull’abito di Gabriella rischieranno di mettere a repentaglio la reputazione del grande magazzino milanese.

A questo punto il dottor Conti, dopo aver chiesto aiuto a Federico e Umberto per ideare una nuova strategia, convincerà la stilista a rilasciare un'intervista per difendere le sue scelte e invitare tutte le donne a esprimere la loro opinione attraverso un telegramma. Intanto Armando soffrirà per l'allontanamento di Agnese, mentre Giuseppe troverà un amico che può fare da guardiano notturno nel bar di suo figlio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Marcello invece cercherà di trovare un modo per liberarsi di Mantovano ed evitare ripercussioni sulla Caffetteria: in particolare Barbieri, malgrado Ludovica sarà titubante, avrà intenzione di sporgere denuncia contro il malavitoso mentre proverà a commettere un furto al Circolo. Nel frattempo Irene confiderà a Rocco della sfuriata che ha ricevuto da suo padre, dopo aver posato con il vestito corto, e l'intenzione di andare via di casa.

Nonostante non abbiano mai avuto un buon rapporto, Maria deciderà di invitare Cipriani a dormire nell'appartamento che condivide con Anna.

Rocco stupito da Maria e Anna: anticipazioni Il paradiso delle signore 8-12 marzo 2021

Mentre al grande magazzino ci sarà un calo di clientela al grande magazzino, Vittorio spererà che l'intervista pubblicata venga letta soprattutto dalla parte benpensante di Milano. Successivamente il dottor Conti potrà fare un respiro di sollievo, in quanto le vendite del suo negozio cominceranno a risollevarsi improvvisamente. Inoltre le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 marzo 2021, rivelano che Adelaide manifesterà la possibilità che Ludovica prenda il posto di Fiorenza Gramini come vicepresidentessa del Circolo, mentre Rocco resterà stupito quando saprà che Maria e Anna hanno deciso di accogliere Irene nella loro casa come nuova coinquilina.

Marcello invece deciderà di coinvolgere nel suo piano contro Mantovano una vecchia conoscenza di Castrese, ovvero Vinicio: purtroppo quest'ultimo in seguito tradirà il giovane Barbieri. A questo punto il malavitoso penserà di poter compiere il suo furto al Circolo, ma verrà ostacolato da Dante.