La puntata del 10 marzo de Il Paradiso delle Signore vedrà al centro delle scene ancora i problemi creati dall'abito di Gabriella. Per arginare le critiche, Vittorio penserà di rilasciare un'intervista insieme alla stilista per esprimere il suo punto di vista sulla nuova collezione. Intanto Irene troverà ancora in Rocco un confidente e si sfogherà con lui in merito all'ennesimo litigio avuto con suo padre, per aver indossato l'abito considerato motivo di scandalo. Infine Marcello penserà a un modo per liberarsi una volta per tutte del Mantovano e parlerà del suo piano con Ludovica, che non accoglierà la sua idea con entusiasmo.

Vittorio pensa a un'intervista insieme a Gabriella: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 10 marzo raccontano che Vittorio si troverà di fronte a una situazione molto difficile per la sua attività, che vivrà un periodo di crisi. A causa dello scandalo creato dall'abito troppo corto esposto in vetrina, infatti, la clientela del Paradiso diminuirà drasticamente e il dottor Conti agirà in fretta per tentare di arginare il problema al più presto. L'idea di Vittorio sarà quella di rilasciare un'intervista insieme a Gabriella, in maniera tale poter esprimere il loro punto di vista e difendere la collezione creata dalla giovane stilista, sperando di convincere l'opinione pubblica a stare dalla sua parte.

L'abito di Gabriella creerà problemi anche a Irenel che per aver posato con la nuova creazione della stilista litigherà nuovamente con suo padre.

Marcello parlerà con Ludovica della sua idea per incastrare il Mantovano: spoiler 10 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 10 marzo rivelano che, nella puntata che andrà in onda mercoledì, Rocco ascolterà lo sfogo di Irene, che gli racconterà del litigio con suo padre e del complicato rapporto con lui.

Nel frattempo Vittorio avrà un'altra idea: invitare tutte le donne a esprimere la propria opinione sul nuovo abito attraverso un telegramma. Marcello, invece, cercherà una soluzione per allontanare una volta per tutte il Mantovano dalla sua vita e da quella dei suoi cari. Per mettere Sergio Castrese con le spalle al muro, Barbieri penserà di coinvolgere il malvivente in un furto al Circolo dopo una raccolta di beneficenza e di fare in modo che venga colto sul fatto.

Se tutto dovesse procedere come previsto, il Mantovano potrebbe essere denunciato alle autorità e finalmente sarebbe allontanato dalle loro vite definitivamente. Marcello parlerà della sua strategia a Ludovica, ma la signorina Brancia non sarà molto convinta del piano del suo amico e avrà diversi dubbi in merito.