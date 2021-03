La soap Il Paradiso delle Signore prosegue il suo appuntamento settimanale con una nuova puntata che andrà in onda martedì 9 marzo. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che il Mantovano, dopo aver affrontato Ludovica, continuerà a perseguitare Marcello. Sergio andrà in Caffetteria e davanti Salvatore minaccerà il giovane Barbieri di incendiare il locale. Alla luce di questo avvertimento il giovane Amato deciderà di trascorrere la notte al bar per evitare brutte sorprese. Ludovica invece, dopo aver promesso a Marcello di partire per Parigi, farà tutt'altro: accetterà la proposta della contessa e quindi non lascerà la città.

Al Paradiso invece non tarderanno ad arrivare i commenti negativi sull'abito realizzato da Gabriella. Vittorio a quel punto sarà preoccupato per la sorte del suo negozio e chiederà aiuto al suocero e al giovane Cattaneo.

Ludovica accetta la proposta di Adelaide

Nel corso del centoduesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 9/03, la situazione tra Marcello, Ludovica e il Mantovano si farà sempre più pericolosa. Dopo essere stata aggredita nell'appartamento di Armando, la Brancia spererà che il delinquente si sia dimenticato di lei. Sergio Castrese non avrà minimamente intenzione di lasciare in pace i due ragazzi e senza pensarci mezza volta, tornerà a fare pressione su Marcello e sulla contessina. Il Mantovano infatti si recherà in Caffetteria da Barbieri e, in presenza del giovane Amato, minaccerà di dare fuoco al locale.

Salvatore a quel punto sarà molto preoccupato e per evitare brutte sorprese, deciderà di trascorrere la notte in Caffetteria. Intanto Ludovica si comporterà in maniera completamente opposta di quanto promesso a Marcello. La Brancia accetterà la proposta ricevuta da Adelaide e deciderà quindi di non partire più per Parigi.

Armando angosciato per il distacco da Agnese

Le trame della nuova puntata della soap italiana rivelano che l'abito della collezione ispirata alla moda londinese realizzato da Gabriella subirà delle critiche. Anche la stampa non perderà occasione di manifestare dei commenti negativi a riguardo. Alla luce di questi pareri negativi sull'abito "british" creato dalla Rossi, il dottor Conti inizierà ad essere molto preoccupato per la reputazione del suo negozio.

Vittorio convocherà Federico e Umberto per chiedere un consiglio sul da farsi per risollevare la nomina del Paradiso. Nel frattempo Armando non farà altro che pensare ad Agnese, mai come adesso si sentirà così ferito e profondamente triste per il distacco dalla sua amata. Giuseppe Amato nel frattempo troverà una soluzione per non far dormire nuovamente il figlio in Caffetteria dopo le minacce del Mantovano: troverà una persona che farà da guardiano notturno al locale, al posto di Salvatore.