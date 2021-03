L'appuntamento con Il Paradiso delle signore prosegue e il 30 marzo andrà in onda la puntata numero 117 della soap italiana. Secondo le anticipazioni di martedì, Maria sarà molto emozionata per l'intervista, mentre Giuseppe e Salvatore avranno un rapporto sempre più teso. Agnese e suo figlio rifletteranno sulla richiesta del prestito che l'uomo ha avanzato al giovane Amato. Nel frattempo, Serena dovrà affrontare un compito a scuola e sceglierà di parlare di Vittorio come figura paterna, mentre Fiorenza inizierà a ricattare Adelaide dopo il rifiuto ad una sua richiesta.

Agnese e Salvatore rifletteranno sulla richiesta di Giuseppe: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di martedì, 30 marzo, raccontano che l'intervista a Maria sarà molto vicina e la ragazza sarà in preda all'emozione. Le Veneri si diranno disponibili ad aiutare la ragazza a migliorare il suo aspetto per l'occasione e renderla più sicura di se stessa, ma una di loro remerà contro questa iniziativa. Nel frattempo, dopo la discussione della sera precedente, tra Salvatore e Giuseppe i rapporti saranno molto tesi. Il ragazzo si confronterà con Agnese, valutando bene la situazione, ed entrambi si domanderanno se sia il caso di dare fiducia al signor Amato e prestargli la somma di denaro necessaria ad avviare l'affare a cui è interessato.

Madre e figlio ignorano che l'obiettivo di Giuseppe è poco nobile e il piano con il suo socio mira a danneggiare il Paradiso delle signore.

Fiorenza ricatterà Adelaide: spoiler 30 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 30 marzo rivelano che, nella puntata che andrà in onda martedì, la piccola Serena dovrà svolgere un compito sulla figura paterna.

Nel tema, la bambina, esprimerà tutte le emozioni che prova per lo zio Vittorio, considerandolo come un padre, e leggendo le sue parole Beatrice non potrà fare a meno di emozionarsi molto. Intanto, al Circolo ci sarà fermento per i preparativi per la benedizione in occasione della festa di Pasqua. Fiorenza chiederà ad Adelaide di potersi sedere al tavolo d'onore, per stare vicina all'Alto Prelato che è anche un amico della famiglia Gramini.

La Contessa non accetterà la richiesta della donna, rivendicando il suo ruolo di presidentessa del Circolo e facendo andare su tutte le furie Fiorenza che deciderà di vendicarsi. La signora Gramini rivelerà alla Contessa di essere a conoscenza del rapporto tra Marta e Dante, minacciando di spargere la voce se non otterrà il prestigio che desidera. In questo modo, Fiorenza sarà convinta di tenere sotto scacco Adelaide e convincerla ad accontentare le sue richieste.