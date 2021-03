Il Paradiso delle signore andrà in onda mercoledì 17 marzo con la puntata numero 108 e come sempre le emozioni non mancheranno. Secondo le anticipazioni dell'episodio, Stefania sarà molto dispiaciuta alla sola idea di dover lasciare Milano e cercherà una soluzione insieme alle sue colleghe per non rinunciare a tutto ciò che ha costruito. Intanto Fiorenza inizierà a indagare sul passato di suo cugino Dante arrivato da New York, mentre Vittorio sarà interessato ad avviare un affare con lui. Marcello e Ludovica si cercheranno ancora, mentre la convivenza tra Anna, Maria e Irene proseguirà, anche se con qualche piccolo intoppo.

Fiorenza sarà curiosa del passato sentimentale di suo cugino: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 17 marzo raccontano che Stefania sarà molto triste all'idea di dover partire con sua zia. Per la signorina Colombo, infatti, si avvicinerà il momento di dover lasciare Milano, ma la ragazza cercherà insieme alle sue amiche una soluzione per cambiare le cose. Le ragazze avranno un'idea e faranno una proposta inaspettata alla nipote di Silvia. Stefania faticherà molto al pensiero di dover rinunciare a quella nuova dimensione conquistata e farà di tutto per convincere sua zia a cambiare idea sul suo futuro.

Nel frattempo Fiorenza sarà sempre più incuriosita dall'arrivo di suo cugino da New York e inizierà a indagare sul passato dell'uomo.

La donna sarà particolarmente incuriosita dalla vita sentimentale del misterioso Dante Romagnoli e si darà da fare per scoprire qualcosa di più sul suo conto.

Ludovica e Marcello continueranno a cercarsi: spoiler mercoledì 17 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 marzo rivelano che Vittorio inizierà a considerare seriamente l'idea di avviare un nuovo affare con Dante Romagnoli, dopo la tanto attesa ripresa della sua attività dalla crisi subita nelle ultime settimane.

Nel frattempo a casa delle ragazze andrà avanti la convivenza tra Irene, Anna e Maria. Le tre amiche non sempre andranno d'amore e d'accordo, ma gli intoppi che si presenteranno saranno di poco conto e facilmente risolvibili. Marcello e Ludovica, invece, porteranno avanti la promessa d'interrompere la loro frequentazione dopo aver superato la brutta avventura con il Mantovano.

Per i due ragazzi, tuttavia, sarà molto difficile mantenere le distanze, tanto che sentiranno entrambi il forte bisogno di cercarsi. Il comportamento dei due amici farà trasparire un sentimento che non si sono mai confessati, ma che in realtà impedisce loro di stare a lungo lontani.