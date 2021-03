Prosegue l'appuntamento in daytime con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda nel corso di questo 2021 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Marta, amatissimo dagli spettatori, anche se in tanti non stanno comprendendo fino in fondo alcune delle scelte fatte dal personaggio interpretato da Gloria Radulescu. In questo momento, infatti, Marta si trova a Parigi per il suo ennesimo viaggio ma possiamo annunciarvi, in anteprima, che molto presto tornerà e dovrà fare i conti con suo marito.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021: Marta ritornerà a casa da Vittorio

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore 2021 rivelano che il finale di questa quinta stagione si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricco di sorprese per la coppia composta da Marta e Vittorio.

Marta dopo aver appreso la verità sul fratello Federico, ha deciso di allontanarsi da Milano per stare un po' di tempo a Parigi da Riccardo e Nicoletta.

Un soggiorno che, a differenza di quello americano, non durerà tantissimo. Per le puntate della soap opera previste tra fine marzo e i primi di aprile, è previsto il ritorno in scena di Marta.

La nipote della contessa Adelaide, quindi, ritornerà di nuovo in scena e per lei arriverà il momento di fare chiarezza con se stessa ma anche con le persone che la circondano.

Il rientro di Marta aprirà vecchie ferite del passato col marito Vittorio Conti

Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021, infatti, rivelano che il ritorno di Marta aprirà delle vecchie ferite con suo marito Vittorio.

Episodi che sono stati tenuti nascosti dalla coppia di coniugi torneranno di nuovo alla ribalta e per entrambi arriverà il momento della resa dei conti.

Non si esclude, infatti, che Vittorio non sia stato l'unico ad essersi macchiato di un tradimento ai danni di sua moglie. A quanto pare, infatti, ci sarebbe qualcosa di non detto nel rapporto tra Marta e il nuovo personaggio Dante, che con la sua aura di mistero farà breccia nel cuore degli spettatori della soap opera di Rai 1.

La Rai conferma Il Paradiso delle signore 6: da settembre ritorna in daytime

In attesa di scoprire come si concluderà questa quinta stagione della soap, si pensa già al futuro de Il Paradiso delle signore.

Come vi abbiamo anticipato in anteprima, qualche giorno fa, la Rai ha dato il via libera alle riprese della sesta stagione e in queste settimane gli sceneggiatori sono impegnati con la messa a punto delle nuove trame che animeranno i pomeriggi degli spettatori a partire dal prossimo mese di settembre.