Prosegue l'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 17 marzo su Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sul personaggio di Stefania, la quale sarà molto triste all'idea di dover abbandonare la sua amata Milano e tutti gli amici. Intanto Ludovica e Marcello decideranno di prendere due strade differenti ma non sarà facile per loro dirsi addio in maniera definitiva.

Stefania triste per la partenza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17 marzo

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore trasmessa mercoledì pomeriggio a partire dalle 15:55 circa su Rai 1, rivelano che Stefania è molto triste perché a breve potrebbe lasciare definitivamente la città assieme a sua zia Ernesta.

Una situazione decisamente angosciante per la ragazza che proprio in questa città sembrava aver trovato la sua dimensione.

Eppure sembrerà che Stefania non abbia altra scelta se non quella di fare le valigie e andare via per sempre a meno che non studi un piano per cercare di restare.

Ludovica e Marcello decidono di separarsi

E alla fine, le ragazze del Paradiso riusciranno a trovare la soluzione giusta per convincere la zia Ernesta a far restare Stefania in città. Quale sarà la reazione della donna? Accetterà oppure no tale piano?

Intanto Marcello Barbieri e Ludovica Brancia dopo essersi liberati per sempre del Mantovano, si renderanno conto che è giunto il momento di lasciarsi. I due, infatti, intendono intraprendere due strade differenti e in questo modo evitare che possa scoppiare la passione.

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 17 marzo, però, rivela che nonostante le promesse e le buone intenzioni da parte di Ludovica e del Barbieri, la "mission" per loro non sarà affatto semplice.

I due ragazzi, infatti, continueranno a pensarsi: saranno l'uno il "chiodo fisso" dell'altro e la situazione diventerà sempre più complicata per entrambi.

Fiorenza indaga su Dante: trama Il Paradiso delle signore 17 marzo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che Fiorenza dopo l'arrivo di suo cugino Dante Romagnoli, deciderà di indagare sul conto dell'uomo.

Ciò che le interessa particolarmente è scoprire qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale di Dante, visto che è un uomo particolarmente introverso e poco incline a raccontarsi.

Riuscirà Fiorenza a scoprire qualcosa in più sul passato del giovane Romagnoli?

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione, Vittorio Conti apparirà interessato a portare avanti degli affari con Dante.