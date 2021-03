Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, è stato sorpreso prima a Milano e poi a Roma in compagnia di un personaggio molto famoso e amato dal pubblico: Gabriel Garko. L'attore torinese aveva fatto una breve apparizione all'interno della casa del Grande Fratello per incontrare Rosalinda Cannavò (nota anche come Adua Del Vesco), con la quale era stato fidanzato. Proprio in quell'occasione, Garko ha voluto confessare in diretta televisiva che la sua storia d'amore con Rosalinda era falsa e orchestrata ad hoc per nascondere alcune verità, fino a quel momento rimaste segrete. L'ingresso di Gabriel Garko nel reality show e l'inaspettato "coming out" era stato criticato da Tommaso Zorzi con un commento alquanto negativo: "Non c'era bisogno".

Lo showman, in seguito, ha ammesso che non conosceva bene tutte le dinamiche della vicenda di Gabriel Garko.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko insieme a Milano

Dopo la critica ricevuta da Tommaso Zorzi, Gabriel Garko ha risposto con un commento sui social, con un tono molto sarcastico. Inoltre, una volta finito il Grande Fratello Vip, l'attore torinese ha voluto contattare personalmente Zorzi per avere un chiarimento riguardo la situazione venutasi a creare tra loro. Così, Gabriel ha ribadito la sua stima nei confronti dello showman, mentre Tommaso si è scusato per le critiche rivolte a Garko in precedenza. Con molta probabilità, lo scambio di messaggi ha avvicinato i due: i paparazzi hanno immortalato Garko e Zorzi a Milano, durante una passeggiata in centro.

Successivamente i due sono stati sorpresi insieme a bere un caffè presso Palazzo Parigi, l'hotel dove alloggiava Gabriel Garko.

Zorzi incontra nuovamente Garko a Roma

Tommaso Zorzi si è recato a Roma per motivi di lavoro e sembra aver continuato la sua frequentazione con Gabriel Garko, il quale resterà nella Capitale per valutare alcune proposte di lavoro, al momento rimaste segrete.

Zorzi, invece, sarà impegnato nel ruolo di opinionista nel reality de L'Isola dei famosi ogni lunedì e giovedì. Le esperienze lavorative dello showman milanese, però, non sono finite qui: ben presto Tommaso Zorzi condurrà da solo uno speciale dedicato al reality di Ilary Blasi. Il giorno della prima messa in onda non è stato ancora definito, ma il programma verrà trasmesso ogni mercoledì in seconda serata su MediasetPlay.

Riguardo al rapporto fra Zorzi e Garko non si hanno ancora molte conferme, ma l'attore torinese ha voluto fare un bel gesto: dopo la prima puntata de L'Isola dei famosi, Tommaso Zorzi ha ricevuto il suo primo "in bocca al lupo" proprio da parte di Gabriel Garko.