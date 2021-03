Il modello ed ex naufrago Akash Kumar continua ad attaccare i colleghi e gli opinionisti de l'Isola dei Famosi da cui è stato eliminato durante la terza puntata. Questa volta ha puntato la naufraga Drusilla Gucci, attualmente ancora all'Isola.

Gli attacchi a Drusilla

Secondo il modello, Drusilla sarebbe stata piuttosto scortese nei suoi confronti e con lo staff che li segue in Honduras. Akash aveva avuto qualche scontro con la ragazza durante la sua breve permanenza sull'Isola: "Drusilla Gucci? Estremamente delicata, l'ho nominata perché non aveva forze, tanto voleva abbandonare anche lei. Risponde male anche ai cameraman, ma potrebbe essere stata la fame".

Akash sostiene quindi che la giovane abbia dei modi di porsi non troppo gentili, vedremo se nelle prossime puntate la conduttrice Ilary Blasi darà modo a Drusilla di rispondere a queste accuse. Anche Blasi era stata presa di mira dal modello dopo l'abbandono all'Isola.

Le parole su Ilary Blasi

Akash aveva dichiarato di non voler restare a Parasite Island perché non si sentiva bene mentalmente in quella situazione e non voleva fare solo spettacolo. "Non volevo fare gli inciuci. Non sono un morto di fama, avevo attacchi di panico e non stavo bene con me stesso. Vi stanno prendendo per i fondelli", ha confessato Akash. Ha poi continuato accusando la televisione italiana di trasmettere solo programmi poco educativi per i giovani. "La Tv fa schifo, non ci sono programmi decenti.

Ditemi cosa insegniamo ai nostri figli?". E' arrivata poi anche la frecciatina a Ilary: "Non ho rancore verso di lei, non so nemmeno chi sia. Se non fosse la moglie di Totti, non saprei nemmeno chi sia. Lui è un grande uomo, lo stimo", ha dichiarato il giovane. Sempre sui social, Akash ha poi continuato dicendo che all'Isola ci sarebbe un copione da rispettare e che anche gli opinionisti dicono quello che gli viene scritto.

Akash attacca gli opinionisti

Il modello ha avuto parecchi scontri con l'opinionista Tommaso Zorzi rivelando anche alcune chat tra i due poco prima che il modello sbarcasse all'Isola, messaggi che sono poi stati cancellati. Akash ha però dichiarato in seguito che crede che gli attacchi di Zorzi siano solo frutto di un copione voluto dal programma: "Gli dicono loro cosa deve dire, e lui fa il suo lavoro.

C'è qualcun'altro dietro. Senza di me, voglio vedere quanto share faranno". Akash non crede quindi che le parole di Tommaso siano veramente sentite da lui. Insomma, Akash continua con i suoi attacchi social alla televisione italiana e ai suoi colleghi all'Isola. Per ora non ha potuto presentarsi per rivelare finalmente la verità sul mistero che alleggia attorno al colore dei suoi occhi di cui tanto si parla, poiché è costretto a quarantena dopo il rientro dall'Honduras. Vedremo se a breve avremo modo di sentire la sua versione dei fatti.