La prossima edizione dell'Isola dei Famosi prenderà il via il 15 marzo, ma già è alle prese con alcune grane. In queste ore, Akash Kumar in una diretta Instagram ha minacciato il ritiro, prima che il Reality Show cominci. Come raccontato dal giovane, c'è stata una discussione con gli autori per via della clip di presentazione.

Lo sfogo di Akash

Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi c'è anche Akash Kumar, ma la conduttrice rischia di dover dire addio al concorrente prima ancora che il programma apra i battenti. Su Instagram il giovane ha annunciato il ritiro dal reality show, a causa di una forte discussione con gli autori.

Scendendo nel dettaglio, Akash ha riferito a Luca Vismara e Marina La Rosa che non gli è piaciuta la clip di presentazione: "Io è da quando ho sei anni che lavoro con la mia immagine". Il giovane ha lamentato di essere stato descritto solamente per la sua bellezza e per il lavoro di modello. Il diretto interessato ha precisato: "La gente si è rotta, lo sa già". Ma non è tutto, perché nel proseguo della diretta, Kumar ha dichiarato di essere pronto a pagare la penale prevista quando un concorrente non rispetta il contratto firmato. Il modello ha fatto sapere di avere chiesto agli autori di inserire solo una metà di quello che vorrebbero mettere nella clip, ma al momento non è chiaro se la produzione abbia deciso o meno di accettare la richiesta del futuro naufrago.

Dopo avere minacciato di rivolgersi al suo avvocato, Akash Kumar ha affermato: "Tutta la clip su di me che faccio il modello, parliamo anche di altro?" Insomma, l'Isola dei Famosi potrebbe perdere uno dei concorrenti prima di iniziare l'avventura.

Il cast del reality show

L'Isola dei Famosi 2021 è stata affidata alla conduzione di Ilary Blasi e prenderà il via dal 15 marzo su Canale 5.

Come annunciato, in studio le opinioniste saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Come inviato in Honduras, quest'anno ci sarà Massimiliano Rosolino alla sua prima esperienza. Dunque, il rumor sulla partenza di Eleonire Casalegno è stato smentito. Nel cast oltre ad Akash Kumar ci saranno Elisa Isoardi, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed, Vera Gemma e Visconte Gugliemotti.

Ma non solo, ci sarà l'ex Miss Italia Carolina Stramare, il vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca, Angela Melillo, Valentina Persia e Francesca Lodo. A loro si uniranno anche: Paul Gascoigne, Beppe Braida e Daniela Martani.

Ilary Blasi ha commentato il reality show, spiegando che il programma tornerà alle origini rispetto alle edizioni precedenti: "I naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane".