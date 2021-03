Tommaso Zorzi è stato ufficializzato da Mediaset nel ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi. In principio il web influencer aveva detto "no" al Reality Show condotto da Ilary Blasi, ma la positività al coronavirus da parte di Elettra Lamborghini aveva riaperto le trattative. Adesso invece, è arrivato il comunicato ufficiale.

Il comunicato

Tramite un comunicato diffuso dal Biscione è stata ufficializzata la presenza di Tommaso all'Isola dei Famosi: "Zorzi va a completare la squadra di commentatori di prima grandezza composta da Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini". Dunque, il reality show condotto da Ilary Blasi avrà tre opinionisti in studio e non due, come è sempre avvenuto.

Ma non solo, il web influencer avrà un doppio ruolo. Come spiegato dal colosso di Cologno Monzese, Zorzi sta preparando una trasmissione online dedicata ai naufraghi che si trovano in Honduras e sarà trasmessa nella piattaforma digitale mediaset.it.

A quanto pare l'azienda sembra puntare forte sul vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al termine del comunicato infatti, si legge: "Tommaso Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse".

Nei giorni scorsi era circolato il rumor che il 25enne fosse stato ingaggiato nel Serale di Amici in qualità di giudice. Il diretto interessato, però, su Instagram aveva prontamente smentito. Parlando con i suoi follower, Tommaso aveva spiegato che lavorare al fianco di Maria De Filippi per lui sarebbe stato un sogno, ma al momento non aveva ricevuto alcuna proposta dalla conduttrice pavese.

Il ripensamento di Tommaso

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 10 marzo, Tommaso Zorzi aveva spiegato di avere detto "no" al ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi. Il giovane aveva spiegato che non sarebbe stato sé stesso e non avrebbe dato il massimo nel programma di Ilary Blasi.

Dopo la positività al coronavirus da parte di Elettra Lamborghini, però, Mediaset aveva cercato nuovamente il web influencer per una sostituzione momentanea.

In attesa di immunizzarsi, la cantante originaria di Bologna è costretta a saltare almeno una o due puntate del reality show.

Dopo una nuova trattativa il web influencer meneghino è tornato sui suoi passi e ha accettato la proposta del Biscione. Su Twitter, il diretto interessato ha avvertito i suoi follower che sta per intraprendere una nuova avventura.

In un tweet postato dalla pagina ufficiale dell'Isola dei Famosi invece, si legge: "Nome in codice: pazzesca Milano, Ruolo: opinionista ufficiale, benvenuto in squadra Tommaso".