L'avventura di Akash Kumar all'Isola dei Famosi si è conclusa a pochi giorni dall'arrivo in Honduras. Un mare di polemiche e rivelazioni inaspettate ha però accompagnato la partecipazione del modello al reality condotto da Ilary Blasi. Il colore sospetto degli occhi, il presentarsi con un nome sempre diverso, il flirt con l'ex tronista di Uomini e donne Giovanna Abate e, nelle scorse ore, le dichiarazioni fatte dal collaboratore di Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia, sul suo conto. Il giornalista ha rivelato che il modello era pronto ad inscenare una finta storia d'amore in vista dell'arrivo all'Isola dei Famosi.

Giovanna Abate ammette che con Akash c'è stata una frequentazione

Giovanna Abate nel corso del programma Casa Chi ha confermato il flirt con Akash Kumar. La ragazza ha dichiarato che con il modello dagli occhi di ghiaccio si sono conosciuti a dicembre e hanno trascorso le vacanze di Natale insieme. Giovanna ha detto che tra di loro si è creato un legame speciale. Akash è una persona particolare, ma ha un animo buono, ha dichiarato l'ex tronista. La ragazza ha però precisato che per adesso non si può parlare di amore, ma di una bellissima conoscenza. Giovanna ha dichiarato di essere andata oltre i suoi grandi occhioni e di aver iniziato una frequentazione. Il suo entusiasmo però è stato subito smorzato dalle parole di Gabriele Parpiglia.

Akash pronto ad inventarsi una finta storia d'amore

Ganbriele Parpiglia ha rivelato di avere a disposizione delle chat in cui Akash Kumar avrebbe chiesto ad una ragazza di provare a stare insieme per finta in vista della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Giovanna Abate ignara di tutto è rimasta senza parole ed ha subito dichiarato che non è lei la ragazza delle chat.

L'ex tronista ha detto di non essere a conoscenza di tutto questo ed ha anche rivelato di aver sentito Akash dopo la sua eliminazione dal reality. Il modello le avrebbe detto che, una volta tornato in Italia, si sarebbero rivisti. Giovanna ha messo i puntini sulle 'i' precisando che lei e il modello non sono fidanzati e dunque lui non le doveva niente.

Poi però ha concluso: "Se si sentiva con un'altra ragazza avrebbe dovuto dirmelo". Giovanna ha dichiarato che Akash le ha sempre detto di essere alla ricerca di una ragazza diversa e di averla trovata in lei. Intanto, il modello questa sera farà il suo ingresso nello studio per raccontare ad Ilari Blasy la sua breve esperienza vissuta in Honduras. Si parlerà anche dei misteri e delle polemiche che lo circondano? Non resta che aspettare il nuovo appuntamento con il reality Mediaset per scoprire come andranno le cose.