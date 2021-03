Giovedì 25 marzo su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Come di consueto nel mezzo della diretta, Ilary Blasi ha dato la parola a Tommaso Zorzi per parlare della rubrica "Punto Z". Tra i primi naufraghi ad essere citati dall'opinionista c'è stato Akash Kumar. Secondo Zorzi, il modello indiano si sarebbe reso un perdente con la decisione di tornare in Italia dopo l'eliminazione dal reality show. Su Instagram, è arrivata la pronta replica del diretto interessato.

La frecciatina dell'opinionista

Per la rubrica "Punto Z" Tommaso Zorzi ha esordito: "Partire subito con Z come zebedei".

Successivamente, l'opinionista ha argomentato la sua prima parola facendo un chiaro riferimento all'atteggiamento avuto dall'ex naufrago Kumar: "Z come gli zebedei che ha rotto Akash". Secondo Tommaso, da quando è approdato in Honduras a quando è tornato in Italia, il modello ha dichiarato più volte di avere vinto la "sua isola". Il web influencer, però, non è sembrato affatto d'accordo: "L'isola non la vinci uscendo dopo una settimana".

A detta dell'opinionista, il fatto che Akash abbia rifiutato anche di rimanere sulla Parasite Island con Fariba e Ulbaldo lo avrebbe mostrato agli occhi dei telespettatori un perdente.

La replica piccata dell'ex naufrago

A quanto pare, Akash Kumar sembra avere seguito la puntata del reality show di Canale 5. Poco dopo la frecciatina ricevuta da Tommaso Zorzi, il diretto interessato ha replicato su Instagram.

Scendendo nel dettaglio, l'ex naufrago ha chiosato: "Ieri messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora?" Infine, Kumar ha accusato l'opinionista meneghino di fare troppo trash.

Tra Tommaso e Akash non sembra correre buon sangue. In occasione della prima puntata, Zorzi era partito in quarta con il naufrago. Nella seconda puntata del reality show, Kumar aveva invitato l'opinionista a non fare del trash con lui e "volare basso".

Dopo l'eliminazione al televoto contro Angela Melillo, l'ex naufrago su Instagram si era tolto qualche sassolino dalla scarpa. Prima di mettere il "lucchetto" al suo profilo Instagram, il modello aveva pubblicato alcuni messaggi ricevuti da Tommaso Zorzi in cui l'opinionista gli chiedeva un incontro in passato.

Zorzi vs Kumar: presto il faccia a faccia

Temrinata la breve esperienza in Honduras, Akash Kumar è tornato in Italia. A causa dei rigidi protocolli anti-contagio, però, il modello deve sottoporsi alla quarantena per essere rientrato da un paese estero.

Nonostante le accuse di trash nei confronti dell'Isola dei Famosi e l'attacco a due dei tre opinionisti, l'ex naufrago terminato il periodo di isolamento sarà in studio per un faccia a faccia con Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Con tutta probabilità l'ex concorrente avrà modo di raccontare la sua versione dei fatti, in merito ad una serie di punti in sospeso.